Mãe de brasileiro preso com carne na mala disse que vítima serviu 'bife humano' e tentou matar filho

A mãe de Begoleã Fernandes, preso em Portugal suspeito de matar o também brasileiro Alan Lopes, na Holanda, afirmou que a vítima teria tentado matar seu filho e servido um 'bife humano’ a ele, segundo informações do jornal O Globo.

Begoleã disse em áudios enviados a amigos que Alan Lopes era canibal e que teria agido em legítima defesa. A família de Alan Lopes, no entanto, nega a versão e relata que Begoleã apresentava falas desconexas e paranoicas nos últimos dias.

Carla Pimentel, a mãe de Begoleã, reafirmou o que foi dito pelo filho no áudio em entrevista ao canal de televisão português SIC. Segundo ela, Begoleã foi convidado para dormir na casa de Alan, que estava vazia após seus familiares partirem em viagem para a França. Lá, o brasileiro teria servido ao suspeito um prato de carne, que chamou a atenção de Begoleã por ser "preta" e de "gosto estranho", conforme descreveu à mãe.

Na versão presentada por Begoleã à sua família, Alan revelou a ele que aquela seria "carne de gente", após ser questionado. Com o celular, a vítima teria mostrado ao suspeito de homicídio cenas de execuções.

Apesar disso, Begoleã decidiu dormir na casa. Por volta das 15h de domingo, foi acordado por Alan, que estava "em cima dele, para matar ele", segundo disse a mãe ao canal português. No áudio enviado a amigos, o brasileiro afirma ter ido armado com uma faca ao local por já suspeitar de Alan. Com experiência como lutador de kickboxing, Begoleã conseguiu revidar:

"Ele falou que na luta corporal conseguiu passar a faca no pescoço do Alan. O Alan caiu no chão, mas ainda mexendo. E ele deu uma facada no peito do Alan" disse a mãe, que conta ter recebido a ligação do filho relatando o ocorrido em seguida. "Estou ligando para a polícia porque estou com a carne humana na minha mão e o telefone do Alan. E vou mostrar para a polícia todos os vídeos que o Alan tem gravado", disse Begoleã, segundo Carla. O filho, no entanto, mudou de plano e decidiu fugir.

Prisão em Lisboa

Begoleã foi detido na noite do dia seguinte pelo Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) após aterrissar em um voo no aeroporto de Lisboa, após ter um mandado de prisão em seu nome emitido pelas autoridades holandesas.

Ele planejava seguir até Belo Horizonte. Na sua bagagem, agentes da alfândega encontraram roupas sujas de sangue e uma embalagem plástica com carne.

"Ele trouxe um bife de carne humana porque estavam tentando matar ele", disse a mãe, apontando que a carne, a mesma oferecida por Alan Lopes, seria prova da versão apresentada pelo filho.

O material orgânico segue em análise pela polícia portuguesa, e sua origem ainda não foi determinada. Ao GLOBO, a polícia de Amsterdã afirmou que a carne não é de Alan Lopes, cujo corpo está intacto. A família da vítima nega a versão apresentada por Begoleã. Segundo eles, o jovem havia começado a apresentar falas paranoicas e desconexas nas últimas semanas.

"Em outro áudio, ele fala que meu irmão matava as pessoas e levava para o açougue, onde trabalhava. Isso é uma loucura. Meu irmão não tinha acesso nenhum ao açougue fora do horário de trabalho. Do jeito que ele entrava ele saia: com o dono abrindo e fechando a loja. Não tem lógica falar uma coisa dessas", disse Kamila, irmã de Alan Lopes.

Segundo membros da comunidade brasileira em Amsterdã, Begoleã enfrentava dificuldades financeiras e não tinha residência fixa. Ele havia se mudado para os Países Baixos com o objetivo de construir uma carreira de lutador. O consumo de drogas por parte de Begoleã também foi citado por pessoas próximas.

Segundo Carla Pimentel, no entanto, o filho teria sido vítima de "humilhações e extorsões" por parte de brasileiros que vivem na Holanda. Contudo, ela não especificou ao que se referia.