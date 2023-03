Câmara dos EUA inicia investigações sobre deputado George Santos

O Comitê de Ética da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos decidiu, nesta quinta-feira (2), abrir uma investigação sobre o republicano George Santos, que assumiu ter mentido sobre seu currículo. Informações estão no g1.

A apuração é para saber se o parlamentar se envolveu em atividades ilegais durante sua campanha ano passado, se não divulgou adequadamente as informações exigidas pela Casa Legislativa, se violou leis federais sobre seu papel em uma empresa e se teve má conduta sexual em relação a uma pessoa que buscou emprego em seu gabinete na Câmara.

Em nota, o gabinete de Santos afirmou que ele está "cooperando totalmente" com a investigação.

Mentiras no currículo

Santos está em seu primeiro mandato como legislador no estado de Nova York. Ele admitiu recentemente que mentiu em grande parte de seu currículo, dizendo que tinha diplomas da New York University e do Baruch College. Nenhuma das instituições, porém, tem registro de matrícula do congressista.

Além disso, o parlamentar mentiu ao dizer que trabalhou na Goldman Sachs e no Citigroup.