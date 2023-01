Republicanos pedem renúncia de George Santos nos EUA

Membros do Partido Republicano pediram a renúncia de George Santos, deputado filho de brasileiros que ocupa uma vaga na Câmara dos Representantes dos Estados Unidos. O pedido, realizado nesta quarta-feira (11), foi comandado por afiliados do partido pelo condado de Nassau, em Long Island, subúrbio de Nova York que inclui o distrito pelo qual o político foi eleito. As informações são da Folha de S. Paulo.

Conforme o jornal, a ação é uma resposta à série de inconsistências na trajetória do político, como as mentiras sobre sua biografia, declarações financeiras incompletas ou inexatas e falsas afirmações religiosas.

George Santos, no entanto, afirmou que não vai renunciar ao cargo. "Fui eleito para servir à população de Nova York, não ao partido e aos políticos. Sigo comprometido a fazer isso e lamento ouvir que autoridades locais se recusam a trabalhar com meu gabinete para entregar resultados que mantenham nossa comunidade segura e baixo o custo de vida", escreveu o deputado em uma publicação no Twitter.

MANDATO REPUBLICANO

Recentemente, o republicano assumiu o mandato após admitir que inventou partes de sua biografia enquanto pedia votos. As inconsistências vieram à tona pelo jornal The New York Times, que revelou que faltavam registros de que Santos havia estudado na Horace Mann School, uma prestigiada escola privada no Bronx, ou que havia se formado no Baruch College.

Da mesma maneira, o jornal mostrou que não havia provas de que Santos teria trabalhado para o Citigroup ou para a Goldman Sachs.

Chefe de uma firma de consultoria financeira, ele também supostamente inflou sua renda e seus bens. Santos ainda é acusado de mentir ou exagerar ao se apresentar como "um judeu americano orgulhoso": cresceu em uma família católica, mas afirma que sua "herança é judaica", como neto de sobreviventes do Holocausto que fugiram da barbárie nazista.

INVESTIGAÇÕES

O deputado americano é alvo de investigações tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil. Santos teria usado dois cheques que pertenciam a um idoso que já havia morrido para comprar o equivalente a quase R$ 5 mil em roupas em uma loja em Niterói, na Região Metropolitana do Rio, em 2008.

O caso estava fechado desde 2011, quando a Justiça não conseguiu encontrar Santos para ser citado no processo. No entanto, ele foi reaberto nesta semana pelo Ministério Público do Rio de Janeiro (MP-RJ), depois que o parlamentar se tornou conhecido no Brasil e nos Estados Unidos.

Nos EUA, os gastos de campanha do deputado eleito George Santos para o Congresso americano estão sob escrutínio das autoridades, que suspeitam que o político republicano de origem brasileira possa ter usado a verba para gastos pessoais. No total, esse valor chega ao equivalente a R$ 575 mil.