Voos são retomados nos EUA após cancelamentos por pane no sistema aéreo

A Administração de Aviação Federal (FAA) dos Estados Unidos informou via publicação em seu site que os voos estão "sendo retomados gradualmente" por todo o país. O aviso foi dado depois de uma pane no sistema de controle aéreo norte-americano levar a FAA a ordenar, mais cedo, que todos os voos domésticos fossem adiados temporariamente.

A FAA não entrou em detalhes quanto ao que poderia ter originado o problema, somente declarou que "segue investigando a causa do problema inicial".

Em publicação no Twitter, a porta-voz da Casa Branca Karine Jean-Pierre afirmou que a FAA notificou o governo de que "não há indícios de ataque cibernético até o momento", porém o presidente norte-americano, Joe Biden, já havia exigido mais cedo que o Departamento de Transportes (DOT) realizasse também uma investigação completa para descobrir as causas do incidente.

Mais de 21 mil voos programados

Mais de 21 mil voos estavam programados para decolar nos EUA nesta quarta-feira (11), principalmente viagens domésticas, e cerca de 1.840 voos internacionais deveriam voar para os EUA, de acordo com a empresa de dados de aviação Cirium.

Às 8h30 (10h30 em Brasília), havia mais de 3.700 voos atrasados dentro, saindo ou chegando aos Estados Unidos, conforme o site de rastreamento de voos FlightAware, excedendo o número de todos os voos atrasados no dia anterior. Mais de 640 foram cancelados e é provável que esses números cresçam.

Mais cedo, a FAA disse que estava trabalhando para restaurar o Sistema de Aviso para Missões Aéreas (Notice to Air Missions System, em inglês).

Antes de iniciar um voo, os pilotos devem consultar NOTAMs (ou Notices to Air Missions), que listam possíveis impactos adversos nos voos, desde a construção da pista até o potencial de formação de gelo. O sistema costumava ser baseado em telefone, com os pilotos ligando para as estações de serviço de voo dedicadas para obter informações, mas agora mudou para online.

Havia um potencial de interrupção generalizada por causa da interrupção. Todas as aeronaves são obrigadas a fazer rotas pelo sistema, incluindo voos comerciais e militares. "Estamos realizando verificações finais de validação e recarregando o sistema agora", comunicou a FAA. "As operações em todo o Sistema Nacional de Espaço Aéreo foram afetadas".