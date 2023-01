Último rei da Grécia, Constantino II morre aos 82 anos

O último rei da Grécia, Constantino II, morreu de infarto nesta terça-feira (10) aos 82 anos. A informação foi confirmada pela emissora pública grega ERT.

O ex-rei foi hospitalizado na capital Atenas, na última semana, com problemas de respiração.

Constantino assumiu o trono em março de 1964, após a morte do rei Paulo I. Ele foi deposto e forçado a se exilar em 1967, após um golpe militar.

Quando Constantino tinha dois anos, a família real da Grécia foi forçada a fugir do país devido à invasão alemã na Segunda Guerra Mundial. Os monarcas retornaram em 1946.

A monarquia foi extinta na Grécia em 1973, pela junta militar. A instituição da República foi confirmada em dezembro do ano seguinte, por meio de plebiscito.

O último rei grego foi casado com a princesa Ana Maria da Dinamarca, com quem teve cinco filho. Ele é primo do rei da Inglaterra Chales III e padrinho do príncipe William.