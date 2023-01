Uma das portas de um avião abriu, nessa segunda-feira (9), enquanto sobrevoava a Sibéria, na Rússia, provocando a despressurização da aeronave. Os 25 passageiros e tripulantes foram expostos a uma temperatura de 41 graus negativos no incidente, mas ninguém ficou ferido. O piloto teve que realizar um pouso de emergência em uma pista coberta por neve, já que as bagagens foram sugadas para fora do veículo, conforme a agência East2West. O caso está sendo investigado.