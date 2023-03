Brasileiro preso em Portugal diz que carne humana era prova de canibalismo da vítima

O mineiro Begoleã Fernandes, preso em Portugal suspeito de matar o também brasileiro Alan Lopes, na Holanda, relatou que a carne humana, apreendida com ele no aeroporto de Lisboa, seria a prova de que a vítima praticava canibalismo.

Às autoridades locais, o jovem confessou ter matado o colega a facadas, no último domingo (26), nos Países Baixos, e explicou que o motivo do crime foi supostamente legítima defesa. Segundo ele, Alan Lopes teria tentado assassiná-lo após oferecer carne humana para consumo e lhe mostrar vídeos de canibalismo. As informações são do portal Uol.

A um inspetor responsável pelo controle de passageiros no aeroporto da Capital portuguesa, o brasileiro disse que o material era "prova" e foi recolhido em um pote de plástico para ser apresentado como evidência contra o mineiro, assassinado no fim de semana.

A carne de origem humana apreendida com Begoleã Fernandes não pertence à vítima, conforme a polícia holandesa, que relatou a imprensa local que o corpo de Alan Lopes está intacto.

Begoleã Fernandes foi preso na segunda-feira (27) por tentar embarcar de Lisboa para Belo Horizonte, Minas Gerais, usando documentos falsos. Horas após a detenção, autoridades dos Países Baixos enviaram a Portugal um mandado de captura e extradição por suspeita de homicídio.

Família nega prática de canibalismo

A possibilidade de Alan Lopes consumir carne humana é refutada pela irmã da vítima, Kamila, que residia com ele e a mãe na Holanda, há cerca de 7 anos. No dia do crime, as duas mulheres haviam viajado para a França.

"Está confuso para todos nós essa história de canibalismo. Ainda mais vindo do meu irmão, não tem lógica", disse ao jornal O Globo.

O homem era funcionário em um açougue e era amigo do suspeito. Begoleã Fernandes já havia confessado o crime em áudios enviados a outro colega, em que relatou que o brasileiro matava pessoas no estabelecimento de venda de carne, teoria também negada pela familiar.

"Isso é uma loucura. Meu irmão não tinha acesso nenhum ao açougue fora do horário de trabalho. Do jeito que ele entrava ele saia: com o dono abrindo e fechando a loja. Não tem lógica falar uma coisa dessas", disse Kamila.

O suspeito foi descrito como "perigoso, psicótico e com treino de artes marciais" pelas autoridades holandesas, em documento enviado à Portugal.