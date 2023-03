Homem morre ao contrair ameba comedora de cérebro depois de lavar o rosto nos EUA

Um homem morreu ao contrair uma ameba comedora de cérebro após lavar o rosto na torneira no sul da Flórida, nos Estados Unidos. A infecção foi causada pela Naegleria fowleri e a morte ocorreu no dia 20 de fevereiro.

O departamento de saúde do condado emitiu um alerta e a vítima morreu três dias depois. Conforme o órgão, a infecção é rara e acontece quando a água contaminada com a amoeba entra pelo nariz. As informações são do O Globo, com apuração da emissora norte-americana FOX 4.

O Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) dos EUA informou que esse foi o primeiro caso da doença na Flórida e neste ano em todo o país.

Infecção mortal

A amoeba infecta e mata mais de 97% das pessoas que a contraem. Entre 1962 e 2021, 154 indivíduos pegaram a doença, e apenas quatro deles sobreviveram ao contato.

A Naegleria fowleri normalmente está em corpos quentes de água doce, lagos, rios e fontes termais. É provável também que ela ocorra em sedimentos do fundo de lagos.