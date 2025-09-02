Javier Milei acusa jornalistas de espionagem em meio a escândalo com áudios vazados

O presidente argentino, Javier Milei, afirmou nesta terça-feira (2) que uma “rede de espionagem ilegal” formada por jornalistas está por trás da divulgação de áudios que comprometem sua irmã, Karina Milei, secretária-geral da Presidência, em um suposto esquema de corrupção.

Esses áudios causaram um escândalo no governo argentino, abalando a imagem da administração Milei às vésperas das eleições regionais que acontecem no domingo (7).

“A cada momento, a rede ilegal de espionagem da qual um grupo de jornalistas faz parte fica mais clara. Esses espiões que se disfarçam de ‘jornalistas’ querem desviar a atenção da questão real”, escreveu o líder argentino em publicação no X.

A ministra da Segurança, Patricia Bullrich, também se manifestou e classificou a série de vazamentos como uma “operação planejada e combinada em todas as etapas: gravação, tempo de espera e execução em época eleitoral”.

A reação de Milei vem após uma denúncia apresentada à Justiça na segunda-feira (1º) sobre uma suposta “operação de inteligência ilegal” contra o governo.

Ficou decidido então que veículos de comunicação estão proibidos de divulgar as gravações feitas dentro da Casa Rosada. A ordem foi dada pelo juiz federal Alejandro Maraniello.

“O direito à liberdade de expressão deve ceder às graves repercussões que a divulgação dos áudios de Karina poderia acarretar. (…) Tal situação configura danos difíceis ou impossíveis de reparar posteriormente”, afirmou o magistrado.

Na nova gravação divulgada pelo canal de streaming uruguaio Dopamina, Karina Milei menciona o presidente da Câmara dos Deputados, Martín Menem:

“Martín é quem tem a informação. É preciso estar abaixo de Martín. Eu respeito Martín como líder”, diz a irmã do presidente argentino.

Martín Menem, atual presidente da Câmara dos Deputados, também classificou a gravação como “ilegal”, afirmando que o novo áudio “se fosse real” teria sido “gravado ilegalmente” no Congresso argentino. Ele acrescentou que os vazamentos são uma “tentativa deliberada de desestabilizar o processo eleitoral”.

Legenda: Áudios causaram um escândalo no governo argentino, abalando a imagem da administração Milei às vésperas das eleições regionais que acontecem no domingo (7) Foto: Juan Mabromata / AFP

Menem disse ainda que Karina, secretária da Presidência, participa de reuniões do partido Libertad Avanza, de Milei. Embora não cite diretamente supostos crimes de corrupção, os áudios fazem referência a disputas internas no partido governista.

Desvios na área de saúde

Os vazamentos começaram em 19 de agosto, quando os primeiros áudios foram divulgados pelo streaming Carnaval.

No material, o então diretor da Agência Nacional de Deficiência da Argentina (Andis), Diego Spagnuolo, afirma que Karina Milei recebia 3% das compras de medicamentos.

A propina seria paga pela Drogaria Suizo Argentina, responsável pela distribuição dos medicamentos e que mantém ligação com Martín Menem.

Spagnuolo, que também era advogado pessoal de Milei, afirma ainda que alertou o presidente sobre o caso. Ele foi demitido da agência.

“Vamos levar à Justiça e provar que ele mentiu”, declarou Milei durante um ato de campanha na semana passada. Karina não se manifestou publicamente.

Já o ex-diretor da Andis e sócios da distribuidora de medicamentos tiveram celulares apreendidos. O esquema envolveria ainda Eduardo Lule Menem, assessor mais próximo da irmã de Milei.