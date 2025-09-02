Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Javier Milei acusa jornalistas de espionagem em meio a escândalo com áudios vazados

Série de mensagens atinge o governo argentino às vésperas das eleições regionais

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 22:03)
Mundo
Javier Milei acusa jornalistas de espionagem em meio a escândalo com áudios vazados de sua irmã
Legenda: A reação de Milei vem após uma denúncia apresentada à Justiça na segunda-feira (1º) sobre uma suposta “operação de inteligência ilegal” contra o governo
Foto: Felippo Monteforte / AFP

O presidente argentino, Javier Milei, afirmou nesta terça-feira (2) que uma “rede de espionagem ilegal” formada por jornalistas está por trás da divulgação de áudios que comprometem sua irmã, Karina Milei, secretária-geral da Presidência, em um suposto esquema de corrupção.

Esses áudios causaram um escândalo no governo argentino, abalando a imagem da administração Milei às vésperas das eleições regionais que acontecem no domingo (7).

“A cada momento, a rede ilegal de espionagem da qual um grupo de jornalistas faz parte fica mais clara. Esses espiões que se disfarçam de ‘jornalistas’ querem desviar a atenção da questão real”, escreveu o líder argentino em publicação no X.

A ministra da Segurança, Patricia Bullrich, também se manifestou e classificou a série de vazamentos como uma “operação planejada e combinada em todas as etapas: gravação, tempo de espera e execução em época eleitoral”.

A reação de Milei vem após uma denúncia apresentada à Justiça na segunda-feira (1º) sobre uma suposta “operação de inteligência ilegal” contra o governo.

Ficou decidido então que veículos de comunicação estão proibidos de divulgar as gravações feitas dentro da Casa Rosada. A ordem foi dada pelo juiz federal Alejandro Maraniello.

“O direito à liberdade de expressão deve ceder às graves repercussões que a divulgação dos áudios de Karina poderia acarretar. (…) Tal situação configura danos difíceis ou impossíveis de reparar posteriormente”, afirmou o magistrado.

Na nova gravação divulgada pelo canal de streaming uruguaio Dopamina, Karina Milei menciona o presidente da Câmara dos Deputados, Martín Menem:

“Martín é quem tem a informação. É preciso estar abaixo de Martín. Eu respeito Martín como líder”, diz a irmã do presidente argentino.

Martín Menem, atual presidente da Câmara dos Deputados, também classificou a gravação como “ilegal”, afirmando que o novo áudio “se fosse real” teria sido “gravado ilegalmente” no Congresso argentino. Ele acrescentou que os vazamentos são uma “tentativa deliberada de desestabilizar o processo eleitoral”.

Javier Milei acusa jornalistas de espionagem em meio a escândalo com áudios vazados de sua irmã
Legenda: Áudios causaram um escândalo no governo argentino, abalando a imagem da administração Milei às vésperas das eleições regionais que acontecem no domingo (7)
Foto: Juan Mabromata / AFP

Menem disse ainda que Karina, secretária da Presidência, participa de reuniões do partido Libertad Avanza, de Milei. Embora não cite diretamente supostos crimes de corrupção, os áudios fazem referência a disputas internas no partido governista.

Desvios na área de saúde

Os vazamentos começaram em 19 de agosto, quando os primeiros áudios foram divulgados pelo streaming Carnaval.

No material, o então diretor da Agência Nacional de Deficiência da Argentina (Andis), Diego Spagnuolo, afirma que Karina Milei recebia 3% das compras de medicamentos.

A propina seria paga pela Drogaria Suizo Argentina, responsável pela distribuição dos medicamentos e que mantém ligação com Martín Menem.

Spagnuolo, que também era advogado pessoal de Milei, afirma ainda que alertou o presidente sobre o caso. Ele foi demitido da agência.

“Vamos levar à Justiça e provar que ele mentiu”, declarou Milei durante um ato de campanha na semana passada. Karina não se manifestou publicamente.

Já o ex-diretor da Andis e sócios da distribuidora de medicamentos tiveram celulares apreendidos. O esquema envolveria ainda Eduardo Lule Menem, assessor mais próximo da irmã de Milei.

Assuntos Relacionados
Javier Milei acusa jornalistas de espionagem em meio a escândalo com áudios vazados de sua irmã
Mundo

Javier Milei acusa jornalistas de espionagem em meio a escândalo com áudios vazados

Série de mensagens atinge o governo argentino às vésperas das eleições regionais

Redação
Há 2 horas
Trump diz ter abatido embarcação carregada de drogas vinda da Venezuela
Mundo

Trump diz ter ‘abatido’ embarcação carregada de drogas vinda da Venezuela

Operação ocorre em meio à escalada de tensões entre os dois países

Redação
02 de Setembro de 2025
Foto de português que ofereceu 500 euros por cabeça de brasileiro e gerou revolta nas redes sociais
Mundo

Português oferece 500 euros por ‘cabeça de brasileiro' e gera revolta nas redes sociais

No "anúncio", o homem diz que a oferta vale por qualquer pessoa do Brasil que vive no país europeu, seja de forma legal ou ilegal

Redação
02 de Setembro de 2025
Imagem mostra um homem afegão passa por uma casa danificada após terremoto atingir Afeganistão
Mundo

Número de mortos em terremoto no Afeganistão supera 1,4 mil pessoas

Mais de 3,1 mil indivíduos ficaram feridos após o tremor de 6 graus de magnitude

Redação e AFP
02 de Setembro de 2025
Afeganistão o que se sabe sobre o novo terremoto que atingiu o país
Mundo

Afeganistão: o que se sabe sobre o novo terremoto que deixou mais de 800 mortos

Tremor recente segue série de abalos sísmicos devastadores no Afeganistão em 2022 e 2023

Redação
01 de Setembro de 2025
Passageiro é retirado pela PF de voo entre Chile e Fortaleza por 'comportamento inadequado'
Mundo

Passageiro é retirado pela PF de voo entre Chile e Fortaleza por 'comportamento inadequado'

O momento em que os policiais federais chegam ao avião foi flagrado em vídeo que viralizou nas redes sociais

Redação
01 de Setembro de 2025
Pessoas assistindo ao show de artista de rua em um parque, com um menino andando na corda bêndica no céu azul em um dia ensolarado, cercado por árvores verdes.
Mundo

Criança se perde dos pais e é resgatada sobre trilho em parque de diversão, nos EUA

Vídeo do resgate no Hersheypark viralizou nas redes sociais nesse fim de semana

Redação
01 de Setembro de 2025
Esta imagem, tirada de uma posição no sul de Israel ao longo da fronteira com a Faixa de Gaza em 6 de maio de 2025, mostra edifícios em Gaza destruídos durante a guerra entre Israel e o grupo militante Hamas, Ilustrando plano pós-guerra dos EUA para Gaza
Mundo

EUA tem plano pós-guerra para controle da Faixa de Gaza, revela jornal

O jornal Washington Post revelou o que seria o planejamento do governo americano para o território palestino

Redação e AFP
01 de Setembro de 2025
Ruínas de uma cidade após terremoto à noite sob a luz do luar, com montanhas ao fundo e céu estrelado ao redor.
Mundo

Veja imagens do terremoto que atingiu o Afeganistão

Tremor deixou 800 mortos e mais de 2 mil feridos até esta segunda-feira (1º)

terremoto no afeganistão deixou pelo menos 800 mortos e mais de 2,7 mil feridos
Mundo

Terremoto atinge o Afeganistão e deixa mais de 800 mortos

Mais de 2,7 mil pessoas ficaram feridas, e autoridades acreditam que número deve aumentar conforme avanço de buscas em áreas remotas

AFP e Redação
01 de Setembro de 2025
Imagem mostra o primeiro-ministro houthi falando ao microfone, possivelmente durante uma entrevista coletiva.
Mundo

Ataque de Israel ao Iêmen mata primeiro-ministro houthi

O bombardeiro promovido por Israel teve como alvo o chefe do Estado-Maior, o ministro da Defesa e outros funcionários alinhados ao Irã

Redação
30 de Agosto de 2025
Trump visto saindo da Casa Branca
Mundo

É falso boato de que Donald Trump teria morrido; entenda o caso

O presidente foi visto na manhã deste sábado (30), saindo da Casa Branca

Redação
30 de Agosto de 2025
Deportados entrando em avião
Mundo

Juíza dos EUA bloqueia procedimento acelerado de expulsão de migrantes de Trump

Trump generalizou a aplicação da "expulsão acelerada" a todo o país e a migrantes que já estavam nos Estados Unidos há dois anos

Redação e AFP
30 de Agosto de 2025
Lisa Cook
Mundo

Lisa Cook, diretora do Fed, aciona Justiça contra Donald Trump

Na última segunda-feira (25), presidente ordenou que Cook fosse removida do cargo

Redação e AFP
28 de Agosto de 2025
Imagem mostra socorristas ucranianos realizando uma operação de busca e resgate em torno de um edifício residencial gravemente danificado durante um ataque russo com mísseis e drones contra Kiev, na Ucrânia
Mundo

Rússia faz um dos maiores ataques aéreos contra a Ucrânia e deixa mortos em Kiev

Drones e mísseis russos atingiram diversas estruturas e prédios, entre eles uma escola e um centro comercial

Redação e AFP
28 de Agosto de 2025
O senador Alejandro Moreno (esq.), do Partido Revolucionário Institucional (PRI), briga com o senador Gerardo Fernández Norona, do Partido do Movimento de Regeneração Nacional (Morena), durante uma sessão da Comissão Permanente do Senado na Cidade do México, em 27 de agosto de 2025
Mundo

Senadores do México trocam tapas e empurrões durante sessão; assista

Confusão se deu entre Alejandro Moreno, líder da oposição, e Gerardo Fernandez Noroña, presidente da Casa

AFP e Redação
28 de Agosto de 2025
Miguel Uribe
Mundo

Adolescente que atirou contra pré-candidato presidencial na Colômbia é condenado

O jovem foi julgado por tentativa de homicídio e porte ilegal de armas

Redação e AFP
28 de Agosto de 2025
Javier Milei é atacado com pedras durante ato de campanha em periferia na Argentina
Mundo

Milei é atacado com pedras durante ato de campanha em periferia na Argentina

O ataque acontece a dois meses das eleições na Argentina e em meio a um escândalo por suposta corrupção na destinação de fundos para pessoas com deficiência

Diário do Nordeste/AFP
27 de Agosto de 2025
Foto de viaturas de polícia do lado de fora de igreja alvo de tiroteio nos EUA
Mundo

Atirador abre fogo contra igreja católica nos EUA e duas crianças morrem

No local, estavam crianças estudantes de uma escola católica participando de uma missa

Redação
27 de Agosto de 2025
Um casal coloca um guarda-chuva para usar como protetor solar enquanto caminha em frente ao Mosteiro dos Jerónimos, no bairro de Belém, em Lisboa
Mundo

Ondas de calor provocam mortes em cidades da Europa

Calor vitimou mais de duas mil pessoas de junho até agosto

Redação
27 de Agosto de 2025