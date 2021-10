Gorila africana famosa por selfie morre nos braços de guarda que a cuidou durante 14 anos

Gorila africana Ndakasi, famosa por uma selfie em que apareceu em pé com outra gorila e um funcionário do Centro Senkwekwe, morreu, na terça-feira (5), nos braços do guarda André Bauma, que a cuidou durante 14 anos.

O anúncio foi feito pelo Parque Nacional de Virunga (PNVi). Ndakasi se tornou conhecida pela história e personalidade que tinha e virou uma das atrações do equipamento natural e turístico situado no leste da República Democrática do Congo.

"Com grande pesar, Virunga anuncia a morte da gorila da montanha órfã Ndakasi, que residia no centro de Senkwekwe havia mais de uma década", informou o comunicado do PNVi.

“Na noite de 26 de setembro, após uma longa doença, seu estado se agravou rapidamente e Ndakasi morreu nos braços de seu guarda e amigo de longa data, André Bauma”, acrescentou.

“A vida de Ndakasi está bem documentada e sua personalidade calorosa já apareceu em muitos programas e filmes (...). Ela também alcançou a fama na internet em 2019, quando uma selfie viralizou no Dia da Terra”, lembrou o PNVi.

Legenda: Ndakazi (à direita) ficou famosa em selfie ao lado da gorila Ndeze e de Mathieu Shamavu, que trabalha Centro Senkwekwe Foto: Divulgação/Parque Nacional de Virunga

Ndakasi nasceu em abril de 2007 e ficou órfã dois meses depois, quando milicianos mataram a mãe dela. O estado de saúde que se encontrava a impediu de voltar à vida selvagem, então viveu em uma instalação do PNVi, onde ela e Ndeze foram cuidadas por 11 anos.

Localizado na fronteira com Ruanda e Uganda, o Parque de Virunga cobre 7.800 km² da província de Kivu do Norte, no leste do país.