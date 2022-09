Funeral da rainha Elizabeth II em Londres tem fila de espera de até 10km

O funeral da rainha Elizabeth II, que morreu aos 96 anos, foi aberto ao público nesta quarta-feira (14), em Londres. Os primeiros britânicos que quiseram se despedir da monarca enfrentaram uma fila de mais de dez quilômetros.

O corpo de Elizabeth II, que completou 70 anos de reinado, está em uma câmara-ardente que permanecerá aberta para visitação até o enterro, previsto para a próxima segunda-feira (19).

Emocionadas, muitas com lágrimas nos olhos, as primeiras pessoas puderam contemplar o caixão da rainha, coberto pelo estandarte real e pela coroa imperial, no Westminster Hall, a parte mais antiga do edifício que abriga o Parlamento britânico.

Algumas pessoas dormiram até duas noites na rua, como Anne Daley, de 65 anos, a segunda pessoa da fila. "Abrir mão de duas noites de conforto por alguém que deu 70 anos de compromisso incansável ao mundo não é nada", disse à imprensa.

Eles caminharam apenas alguns segundos em frente ao corpo de Elizabeth II, colocado em um alto catafalco roxo, localizado em uma base de quatro degraus e protegido por vários guardas em uniforme de gala.

Contemplação

Durante os próximos dias, centenas de milhares de britânicos e visitantes — até 750 mil — passarão pelo local quase ininterruptamente. Isso seguirá até a madrugada de 19 de setembro, dia em que acontecerá o funeral de Estado na Abadia de Westminster e o enterro na capela George VI do Castelo de Windsor.

30 horas de espera

O governo avisou que as pessoas poderiam ter que esperar 30 horas, em uma fila de até 10 quilômetros que passa pelo centro da cidade ao longo do rio Tamisa.

"Levem isso em conta antes de decidir vir ou trazer crianças", alertou Downing Street, pedindo às pessoas que se vistam "adequadamente" devido ao frio e à chuva que poderiam cair sobre Londres até segunda-feira.

"A noite foi bastante úmida, fria e molhada, mas eu tenho uma pequena cadeira e um guarda-chuva grande, então fiquei bem seco. Melhor que os outros!", brincou Dan Ford, policial aposentado de 52 anos, que chegou na terça-feira (13) à tarde com luvas e gorro.

'Funeral do século'

Mais de 100 chefes de Estado e Governo devem comparecer ao funeral da rainha, incluindo o presidente norte-americano, Joe Biden, o rei da Espanha, Felipe VI, o imperador do Japão, Naruhito I, e o presidente brasileiro Jair Bolsonaro (PL), além de representantes de vários países latino-americanos.

Os presidentes da Venezuela, Nicolás Maduro, e Nicarágua, Daniel Ortega, não foram convidados ao funeral, afirmou uma fonte governamental à agência de notícias britânica Press Association, somando-se a outros governantes como o presidente russo Vladimir Putin e seu colega bielorrusso.

O enterro da soberana acontecerá em uma cerimônia privada, confirmando o fim de uma era.

