Rainha Elizabeth II completa 70 anos de reinado, o mais longo da história britânica

A Rainha Elizabeth II completa, neste domingo (6), 70 anos de reinado, o mais longo da história britânica. Apesar do marco, a monarca passará o dia reclusa em sua casa em Sandringham, interior da Inglaterra, em respeito ao luto pelo aniversário de morte de seu pai, o rei George VI.

As comemorações da data ocorrerão ao longo do ano e, em junho, haverá um feriado de 4 dias em homenagem ao marco. A rainha de 95 anos se aproxima de ultrapassar o reinado mais longo da história mundial, de Louis 14, que reinou a França por 72 anos.

Rainha Elizabeth chegou ao trono no dia 6 de fevereiro de 1952, sucedendo ao pai, rei George VI. Ela estava no Quênia com o marido, principe Phillip, quando recebeu a notícia da morte do pai, aos 56 anos, e de sua ascensão imediata.

Aos 25 anos, Rainha Elizabeth foi recebida como rainha pelo ex-primeiro-ministro Winston Churchill logo que chegou a Londres. A cerimônia de coração aconteceu no dia 2 de junho de 1953.

70 anos de reinado

Ao longo do reinado histórico, a monarca nomeou 14 primeiros-ministros e se reuniu com 12 presidentes dos EUA. Elizabeth II também acompanhou mudanças históricas, como o fim do Império Britânico, em 1997, com a devolução de Hong Kong à China.

Legenda: Rainha Elizabeth II e príncipe Philip quando jovens Foto: National Film Board of Canada. Photothèque. Library and Archives Canada

Sem planos de se aposentar, mesmo já se aproximando dos 96 anos, a rainha já tem 20 pessoas na linha de sucessão ao trono. O primeiro da fila é o príncipe Charles Philip Arthur George, de 72 anos, que recebe hoje o título de príncipe de Gales.

Ele é o primeiro filho da união entre Elizabeth II e o príncipe Phillip, que morreu em abril do ano passado. Em seguida na linha de sucessão está o príncipe Guilherme, Duque de Cambridge e filho mais velho do Príncipe de Gales.

