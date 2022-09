Quem é a princesa Anne, que chamou atenção por reverência na despedida da rainha Elizabeth II

Conhecida pelo caráter forte e pela discrição ao cumprir suas funções monárquicas, a princesa Anne raramente demonstra suas emoções. A filha de Elizabeth II, no entanto, não conseguiu esconder a tristeza ao acompanhar o cortejo fúnebre de sua mãe.

Com Charles III em Londres para cumprir suas primeiras obrigações como rei, Anne foi a responsável por acompanhar o cortejo de seis horas, que seguiu do castelo de Balmoral até Edimburgo.

Os britânicos se emocionaram com sua reverência diante do caixão da mãe ao chegar à capital escocesa, em um ato de respeito pela rainha após uma vida de serviço. Como única filha mulher da monarca, Anne ostenta o título de Princesa Real desde 1987.

Na última segunda-feira (12), ela caminhou ao lado do rei Charles III e de seus dois irmãos durante a procissão que levou o caixão de Elizabeth II do castelo de Holyrood até a catedral de Saint Giles.

Anne tem a reputação de ser a integrante mais diligente da família, combinando uma carreira no hipismo - que a levou a disputar os Jogos Olímpicos (Montreal-1976) - com uma vida de compromissos públicos que, mesmo com um ritmo constante, se mantém discreta, longe dos escândalos nos últimos anos.

Com a mesma sinceridade que caracterizou seu pai, o príncipe Philip, ela já afirmou que seu caráter "não corresponde à imagem que todos têm de uma princesa de conto de fadas". "Você aprende da maneira mais difícil", disse. "Não há escola para a realeza", acrescentou.

Criticada por humor áspero

Anne, considerada fria e às vezes criticada por seu humor áspero, nunca tentou agradar à imprensa, por considerar que não está em sua posição para "fazer acrobacias".

A princesa escreve os próprios discursos e, embora tenha feito seu caminho no sistema real de seus pais, escolheu uma vida mais moderna para seus filhos. Também conquistou respeito por apoiar mais de 300 obras de caridade, ONGs e regimentos militares.

Em 1974, Anne foi alvo de uma tentativa de sequestro quando seu veículo sofreu um ataque. Dois policiais, o motorista e uma pessoa que passava pelo local foram feridos por tiros.

Um documento publicado pelo Arquivo Nacional revelou mais tarde que o agressor, Ian Ball, apontou a arma para Anne e disse: "Quero que venha comigo por um dia ou dois porque quero dois milhões de libras. Vai subir no meu carro?". Anne respondeu sem hesitar: "De nenhuma maneira. E não tenho dois milhões de libras".

Amazona habilidosa

Nascida em 15 de agosto de 1950, Anne herdou a paixão de sua mãe por cavalos e rapidamente virou uma amazona habilidosa. Em 1971 venceu o campeonato europeu de concurso completo."Via (na carreira esportiva) o meio de demonstrar que tinha algo além da minha família e que a vitória ou derrota dependiam apenas de mim", explicou.

Em 1988 ela se tornou membro do Comitê Olímpico Internacional (COI) e integrou o comitê organizador dos Jogos Olímpicos de Londres-2012. Em 1972, seu casamento com o oficial do exército e campeão olímpico de hipismo Mark Phillips foi assistido por 500 milhões de telespectadores.

Legenda: Anne herdou a paixão de sua mãe por cavalos e rapidamente virou uma amazona habilidosa Foto: AFP

Filhos da princesa Anne

O casal teve dois filhos, Peter e Zara, e rompendo a tradição ambos decidiram que Mark Phillips não receberia nenhum título real para que as crianças pudessem ter a liberdade de seguir a própria vida.

Eles se divorciaram em 1992 e, nove meses depois, a princesa se casou com o capitão de fragata Timothy Laurence. O casamento aconteceu na Escócia porque a Igreja Anglicana não permite uniões de pessoas divorciadas.

