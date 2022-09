Voo de transporte de caixão de Elizabeth II foi assistido por 5 milhões de pessoas em plataforma

O voo da Força Aérea Real que transportava o caixão da Rainha Elizabeth II de Edimburgo para a RAF Northolt, perto de Londres, alcançou um recorde de rastreamento de voo — na plataforma Flightradar24. Ao todo, 5 milhões de pessoas acompanharam o trajeto da aeronave pelo serviço.

Ao todo, 4,79 milhões de pessoas viram o voo através dos serviços de aplicativos web e móveis Flightradar24 e outros 296.000 acompanharam o voo via transmissão ao vivo do YouTube.

Legenda: Trajeto do voo de transporte do caixão da rainha Foto: Reprodução/FlightRadar24

No primeiro minuto da ativação do transponder da aeronave, 6 milhões de pessoas tentaram clicar no voo que transportava a Rainha. Isso colocou uma pressão sem precedentes na plataforma Flightradar24.

Comunicado do FlightRadar24 ntes da partida do voo, implementamos uma série de medidas de acalmamento de tráfego para fornecer à nossa plataforma o máximo de estabilidade possível. Com base em nossa experiência no mês passado, esperávamos um grande fluxo de usuários, mas esse pico imediato e massivo estava além do que esperávamos. Aproximadamente 600.000 usuários foram capazes de acompanhar com sucesso o voo antes do desempenho degradado

Rainha bateu recorde de tempo em um reinado

Elizabeth, a monarca com o reinado mais longo da história do Reino Unido — somado em 70 anos — morreu em Balmoral, na Escócia, no dia 8 de setembro. Seu funeral acontecerá em 19 de setembro.

Quero receber conteúdos exclusivos sobre o mundo

Assuntos Relacionados Produtos/mundo

O Flightradar24 disse que a audiência do voo foi mais do que o dobro do recorde anterior, que era de 2,2 milhões – quando a presidente da Câmara dos EUA, Nancy Pelosi, viajou para uma controversa visita a Taiwan em agosto.