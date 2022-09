Corpo de Elizabeth II chega a Londres para seis dias de homenagens antes do enterro

O corpo da rainha Elizabeth II chegou a Londres nesta sexta-feira (13) e terá seis dias de homenagens populares antes do funeral de Estado e do enterro. Durante esse período, a população poderá dar adeus à monarca que faleceu na última quinta-feira (8) aos 96 anos.

A rainha ficou sete décadas no trono do Reino Unido, sendo o reinado mais longo da história britânica. O caixão foi recebido no Palácio de Buckingham ao som de aplausos e luzes de lanternas. Apesar da chuva, milhares de pessoas se reuniram nos arredores.

A reta final da última viagem de Elizabeth II levou mais de uma hora desde a base militar de Northolt, onde um avião C-17 Globemaster, recentemente utilizado em missões de ajuda à Ucrânia, pousou às 18h54 no horário local, transportando o caixão.

Durante o trajeto, o corpo da monarca foi acompanhado pela princesa Anne, de 72 anos. "Tive a sorte de compartilhar as últimas 24 horas da vida de minha amada mãe. Foi uma honra e um privilégio acompanhá-la em sua última jornada", relatou em um comunicado.

A única filha de Elizabeth II agradeceu as demonstrações de "amor e respeito" à falecida.

Expectativa de grande público

A primeira homenagem aberta ao público aconteceu na Escócia, após a morte da rainha em sua residência em Balmoral, na região das Highlands escocesas. Na segunda-feira (12), pessoas passaram pela capela instalada na Catedral de Saint Giles.

Após passar a noite no 'Bow Room' do Palácio de Buckingham, ao lado da família, na quarta-feira (14) o corpo será levado para o Westminster Hall, a ala mais antiga da sede do Parlamento britânico.

O governo espera muitas pessoas prestando homenagem à rainha.

Por isso, alertou que os admiradores da monarca podem ser obrigados a passar várias horas na fila antes de se aproximarem do caixão. "Levem isto em consideração antes de decidir sobre comparecer ou trazer crianças", advertiu Downing Street.