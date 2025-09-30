Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Cineasta brasileira Barbara Marques é detida por imigração dos EUA

Marido denunciou condições desumanas da detenção na prisão de Barbara

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 19:12)
Mundo
Imagem de Barbara para matéria onde cineasta foi detida por imigração dos EUA
Legenda: Barbara desenvolveu sua carreira como atriz, produtora e diretora.
Foto: Reprodução/Instagram.

A cineasta brasileira Barbara Marques foi detida pelo Serviço de Imigração e Controle de Aduanas (ICE) dos Estados Unidos (EUA). A prisão ocorreu há duas semanas, segundo relatou o marido dela, o estadunidense Tucker May. Em publicação feita no Instagram, na segunda-feira (29), ele afirmou que ela tinha ido participar de uma audiência do green card. 

Esse documento garante residência permanente nos Estados Unidos. May explicou que o motivo da prisão foi uma audiência judicial de 2019. No entanto, afirmou que sua "esposa nunca foi notificada". 

“Após uma reunião que nos disseram ter sido bem-sucedida, um policial usou a desculpa de uma copiadora quebrada para afastá-la do nosso advogado. Uma vez separada, ela acabou sendo presa. O motivo apontado foi uma audiência judicial de 2019, da qual minha esposa nunca recebeu notificação”.
Tucker May
Esposo de Barbara Marques

May declarou que o Centro de Detenção de Adelanto, na Califórnia, estaria dificultando a comunicação de Barbara com seu advogado. Além disso, também estariam atrasando a entrega de documentos enviados por correio. 

Veja também

teaser image
Mundo

Trump quer impor tarifa de 100% a filmes americanos produzidos fora dos EUA

teaser image
Mundo

Dinamarca proíbe voos de drones por uma semana após sobrevoos em bases militares

Quem é Barbara Marques?

Barbara Marques nasceu em Vitória, no Espírito Santo, sendo formada em Cinema pela Universidade Estácio de Sá, no Rio de Janeiro. Conforme o Estadão, ela se mudou para Los Angeles, nos Estados Unidos, em 2018. 

Em terras estadunidenses, desenvolveu sua carreira como atriz, produtora e diretora. Dentre produções que participou, estão: 

  • Curta Cartaxo (2019)
  • Documentário Love (2023)
  • Filme Pretas (2023)

Devido à preocupação com a esposa, Tuckey May tem usado as redes sociais para atrair atenção para esse caso.

Assuntos Relacionados
Imagem de Barbara para matéria onde cineasta foi detida por imigração dos EUA
Mundo

Cineasta brasileira Barbara Marques é detida por imigração dos EUA

Marido denunciou condições desumanas da detenção na prisão de Barbara

Redação
Há 1 hora
Imagem de Donald Trump, ex-presidente dos Estados Unidos, caminhando no interior de um edifício com decoração clássica, incluindo lustres e tapete vermelho.
Mundo

Trump quer impor tarifa de 100% a filmes americanos produzidos fora dos EUA

Presidente afirma que taxas seriam necessárias porque outras nações estariam roubando a indústria norte-americana

Redação e AFP
29 de Setembro de 2025
Imagem mostra um homem com câncer, sem os cabelos, sentado em uma cadeira gammer, com fones de ouvido verdes, com as mãos na cabeça em desespero.
Mundo

Streamer arrecada R$ 166 mil para tratar câncer raro e perde valor durante live

O golpe teria ocorrido por causa de um jogo malicioso baixado durante a live, após um espectador pedir que ele baixasse e jogasse o game

Redação
28 de Setembro de 2025
imagem de policial na Dinamarca ao lado de drone
Mundo

Dinamarca proíbe voos de drones por uma semana após sobrevoos em bases militares

Há dias, o país é alvo de sobrevoos de drones não identificados

Redação e AFP
28 de Setembro de 2025
Howard Lutnick sentado de paletó e gravata. Ao fundo, quadros com molduras douradas
Mundo

Secretário de Trump afirma que Brasil precisa passar por ‘ajustes’ para evitar prejuízos aos EUA

Ele também citou países como Suíça e Índia

Redação
28 de Setembro de 2025
Estrela anã branca brilhante à esquerda, cercada por um cinturão de asteroides e cometas em desintegração. Os fragmentos rochosos e gelados se estendem pelo espaço, deixando rastros azulados enquanto se movem em direção à estrela.
Mundo

Telescópio Hubble detecta anã branca que pode ter 'engolido' corpo gelado semelhante a Plutão

O objeto celeste observado está localizado na Via Láctea, a aproximadamente 255 anos-luz da Terra

Redação
27 de Setembro de 2025
imagem de policial na Dinamarca ao lado de drone
Mundo

Drones são avistados sobrevoando bases militares dinamarquesas; Rússia nega ataque

O ministro de Relações Exteriores da Rússia nega participação no ataque

Redação
27 de Setembro de 2025
Donald Trump é um homem idoso branco e de cabelos grisalhos meio amarelados. Na foto, ele está olhando para o lado, sério, e usa terno preto, camisa social branca e gravata vermelha.
Mundo

Trump enviará tropas a Portland nos EUA para coibir protestos contra detenções de imigrantes

O anúncio foi feito pelo presidente norte-americano neste sábado (27)

Redação
27 de Setembro de 2025
Na imagem estão várias garrafas transparentes de vodca
Mundo

Vodca contaminada deixa 19 mortos no oeste da Russia

O serviço de imprensa regional já identificou oito dos casos com envenenamento por metanol

Redação
27 de Setembro de 2025
Homem de barba e cabelos escuros com mechas grisalhas sorri, vestindo casaco preto e camiseta clara, com óculos pendurados na gola.
Mundo

Ao menos 31 pessoas morrem em tumulto durante comício eleitoral na Índia

O caso ocorreu pouco após o ator e político Vijay tomar a palavra diante da multidão

AFP
27 de Setembro de 2025
Homem sentado em um sofá cinza, segurando e lendo uma carta com expressão séria e concentrada. Ele veste uma camiseta preta com um logotipo branco e um short escuro. Ao lado dele, sobre o sofá, há um celular. Ao fundo, é possível ver parte de um ambiente doméstico com móveis e brinquedos infantis.
Mundo

Filho de comissária morta no 11 de Setembro recebe carta escrita por ela 24 anos depois

O bilhete foi guardado por mais de duas décadas pela professora Tammy Thurman

Redação
27 de Setembro de 2025
A foto mostra uma folha de cannabis sendo podada com tesoura por uma mão com luva azul.
Mundo

Justiça autoriza jovem com 'pior dor do mundo' a cultivar Cannabis

Decisão garante a jovem com doença rara o direito de cultivar Cannabis para fins terapêuticos em Minas Gerais

Redação
26 de Setembro de 2025
Imagem mostra uma sobreposição da bandeira dos Estados Unidos misturada com a da China e a logomarca do TikTok.
Mundo

Trump anuncia acordo para venda do TikTok a investidores dos EUA

Rede social tem cerca de 170 milhões de usuários ativos no país; banimento era iminente devido ao controle chinês

Redação
25 de Setembro de 2025
A imagem mostra a fachada de um prédio da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária).
Mundo

Anvisa nega ligação entre paracetamol na gestação e autismo

Autoridades de saúde reforçam que não há evidências científicas que liguem o uso do medicamento ao TEA

Redação
25 de Setembro de 2025
Câmera de segurança registra assalto em uma joalheria durante o dia. Vários indivíduos encapuzados e vestidos de preto invadem o local, alguns armados, enquanto outros carregam bolsas para levar os itens. Vitrines de relógios e joias estão dispostas pelo salão, e do lado de fora ainda é possível ver mais pessoas correndo em direção à entrada.
Mundo

Grupo invade joalheria e rouba US$ 1 milhão, na Califórnia

Suspeitos fugiram do local em veículos e foram perseguidos pela polícia

Redação
25 de Setembro de 2025
Foto aérea de projeto de cidade-esponja do chinês Kongjian Yu.
Mundo

O que são cidades-esponja, conceito criado pelo chinês Kongjian Yu

O modelo urbanístico propõe reter a água da chuva dentro do espaço urbano e reduzir enchentes

Imagem mostra apresentador Jimmy Kimmel
Mundo

Programa de Jimmy Kimmel retorna e Trump critica

Atração foi temporariamente suspensa após o apresentador fazer comentários sobre a morte do ativista conservador Charlie Kirk

Redação e AFP
24 de Setembro de 2025
Cantor D4vd
Mundo

Polícia encontra vídeo de D4vd com adolescente encontrada morta

Na última semana, a Polícia de Los Angeles realizou buscas na residência do cantor

Redação
23 de Setembro de 2025
Trump revela 'química' em encontro com Lula na ONU e reunião na próxima semana
Mundo

Trump revela 'química' em encontro com Lula na ONU e reunião na próxima semana

A fala ocorreu logo após o pronunciamento do líder brasileiro, que havia feito críticas ao norte-americano

Redação
23 de Setembro de 2025
Lula, homem branco de cabelo e barba brancos, com terno azul e gravata verde e amarela, discursando em palanque com símbolo da ONU.
Mundo

Lula cita COP30 em discurso da Assembleia Geral da ONU

O presidente reforçou a importância da pauta ambiental e convidou as nações para a conferência

Milenna Murta*
23 de Setembro de 2025