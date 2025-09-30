Cineasta brasileira Barbara Marques é detida por imigração dos EUA
Marido denunciou condições desumanas da detenção na prisão de Barbara
A cineasta brasileira Barbara Marques foi detida pelo Serviço de Imigração e Controle de Aduanas (ICE) dos Estados Unidos (EUA). A prisão ocorreu há duas semanas, segundo relatou o marido dela, o estadunidense Tucker May. Em publicação feita no Instagram, na segunda-feira (29), ele afirmou que ela tinha ido participar de uma audiência do green card.
Esse documento garante residência permanente nos Estados Unidos. May explicou que o motivo da prisão foi uma audiência judicial de 2019. No entanto, afirmou que sua "esposa nunca foi notificada".
“Após uma reunião que nos disseram ter sido bem-sucedida, um policial usou a desculpa de uma copiadora quebrada para afastá-la do nosso advogado. Uma vez separada, ela acabou sendo presa. O motivo apontado foi uma audiência judicial de 2019, da qual minha esposa nunca recebeu notificação”.
May declarou que o Centro de Detenção de Adelanto, na Califórnia, estaria dificultando a comunicação de Barbara com seu advogado. Além disso, também estariam atrasando a entrega de documentos enviados por correio.
Quem é Barbara Marques?
Barbara Marques nasceu em Vitória, no Espírito Santo, sendo formada em Cinema pela Universidade Estácio de Sá, no Rio de Janeiro. Conforme o Estadão, ela se mudou para Los Angeles, nos Estados Unidos, em 2018.
Em terras estadunidenses, desenvolveu sua carreira como atriz, produtora e diretora. Dentre produções que participou, estão:
- Curta Cartaxo (2019)
- Documentário Love (2023)
- Filme Pretas (2023)
Devido à preocupação com a esposa, Tuckey May tem usado as redes sociais para atrair atenção para esse caso.