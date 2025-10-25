Brasileira deixa País após violência doméstica e sofre tentativa de estupro em Paris

Uma brasileira de 26 anos, estudante de contabilidade, identificada como Jhordana Dias, sofreu uma tentativa de estupro enquanto voltava para casa de metrô, em Paris, no último dia 16. A informação foi confirmada pelo g1, por meio de relatos do irmão da vítima.

"Por volta das 8h30, ela me ligou desesperada com a cara toda ensaguentada dizendo que alguém agarrou ela", contou Cícero Júnior, que também mora na França, ao portal.

A brasileira foi socorrida por outra passageira, que chegou a filmar o momento em que o suspeito passava pelo vagão. A vítima pediu para a senhora chamar a polícia.

“Ela gritou por socorro e tentou se defender", contou ainda o jovem, ao relatar que a irmã foi mordida e teve um corte no rosto.

Um boletim de ocorrência foi registrado logo após o crime. "Desde a agressão ela não consegue dormir direito. Tem medo de ficar sozinha”, contou ainda o irmão.

PRISÃO DO SUSPEITO

Um homem, também de 26 anos, foi detido nos arredores de Paris, informou a imprensa francesa, neste sábado (25). Ele, segundo o g1, está sob custódia e sendo interrogado.

Durante a captura, oficiais encontraram uma coloração para cabelo com o suspeito, o que, segundo eles, indicaria uma pretensão de mudar a aparência.

VIOLÊNCIA DOMESTICA NO BRASIL

Segundo a família, Jhordana estava na Europa procurando uma nova vida após ter sofrido violência doméstica no Brasil. Ela já está em Paris há alguns meses. As informações foram confirmadas por Cicero à CNN Brasil.

Cicero já mora na França há alguns anos e teria levado a irmã para protegê-la das agressões do ex-companheiro e de um possível crime de feminicídio.

"Então ela não teve paz. Ela saiu do Brasil para ter paz e não teve paz aqui [...] Está sendo muito difícil para gente, pra todo mundo, pra família, porque a gente quer justiça", contou o irmão em entrevista à CNN Brasil.