Homem morre durante cirurgia de implante capilar, e família alega negligência médica

Um homem de 50 anos, identificado como Cláudio Marcelo de Almeida, morreu durante procedimento de implante capilar em uma clínica particular de Feira de Santana, no centro-norte da Bahia, nesse domingo (27).

A esposa da vítima, Liliane Adorno, informou que a morte do marido foi causada por negligência médica.

"Houve negligência médica, falta de assistência. Me disseram que seria uma cirurgia que iria durar cerca de quatro até cinco horas, e meu esposo entrou por volta de 6h40 e até as 15h ainda não tinha sido liberado", disse a mulher em entrevista ao programa Acorda Cidade.

Homem sofreu paradas cardíacas

Liliane ainda revelou que, por volta das 22h, nenhum profissional havia entrado em contato com a família. Então, ela decidiu voltar à clínica. Ao chegar ao local, afirmou que ouviu um barulho e, ao abrir a porta, deparou-se com o esposo no chão, sendo reanimado.

"Eles argumentaram que depois do procedimento, meu esposo pediu para ir ao banheiro, passou mal e caiu no chão, por isso que estavam reanimando ele. Eles não chamaram o Samu, fomos nós, os familiares, que tivemos que chamar e, ao chegar, a equipe do Samu informou que o quadro do meu esposo era grave e precisava sair dali o mais rápido possível, pois ele estava tendo uma parada cardíaca", informou a esposa.

Médico fugiu do hospital, segundo a família

Ainda segundo Liliane, não havia desfibrilador no local, e Cláudio Marcelo teve outras paradas cardíacas durante o procedimento.

"Já acionei a polícia, porque eu quero justiça, eu não estou nesse momento pensando em bens, eu quero que a justiça seja feita, para que o mesmo não venha acontecer com outras pessoas (...) Eles solicitaram apenas exames de sangue, apenas isso", revelou.

A mulher contou que o médico não deu assistência e fugiu do hospital. "O médico não fez nada, nem durante e nem depois. Ele não deixou ninguém filmar, saiu e foi acompanhando a Samu 'a pulso'. Ele chegou no hospital e saiu fugido, não deu nenhuma satisfação", afirmou.

Família aguarda perícia

O cunhado da vítima disse que a família aguarda os resultados periciais emitidos pelo Departamento de Polícia Técnica (DPT) para saber as causas da morte de Cláudio. A Polícia Civil informou que investiga o caso.

O corpo de Cláudio foi velado e enterrado na manhã desta segunda-feira (28), no cemitério Jardim Celestial, em Feira de Santana.