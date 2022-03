Francês é preso no Aeroporto de Fortaleza por favorecer prostituição no Ceará

Um francês de 63 anos, e identidade não revelada, foi preso pela Polícia Federal, no Aeroporto de Fortaleza. O homem já vinha sendo investigado por favorecimento a prostituição no Estado do Ceará.

O suspeito foi detido nesse domingo (27), por volta das 18h. Segundo a PF, ele desembarcava de um voo, vindo de Paris, quando foi abordado pelos agentes.

Contra ele havia mandado de prisão preventiva em aberto, expedido pela Justiça Estadual. "O preso é réu por crimes de favorecimento a prostituição e abandono material", conforme a Polícia.

Ele foi encaminhado ao sistema prisional cearense e segue à disposição da Justiça. Mais detalhes sobre como o francês agia não foram divulgados.