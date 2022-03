Bombeiros retiram banhistas da praia do Porto da Barra, em Salvador, após suspeita de tubarão

O Corpo de Bombeiros de Salvador retirou banhistas do mar que estavam na praia do Porto da Barra, na tarde desta segunda-feira (28). A medida foi tomada após suspeita de um tubarão na água, segundo o portal iBahia.

A Polícia Militar detalhou que equipes do Batalhão Especializado de Polícia Turística (Beptur), responsável por realizar rondas na área, visualizaram um "peixe grande, com características um tubarão na área de banho da praia".

Assim, emitiram o alerta para que os banhistas se afastassem da água por precaução. O bombeiro Lucas Machado, que estava na praia, relatou ao site que o animal também pode ter sido um golfinho.

Lucas Machado Bombeiro "Teve um determinado momento que as pessoas foram, de fato, orientadas a sair do mar pela ocorrência de estar aparecendo barbatanas. Mas não conseguimos identificar. A princípio foi divulgado como tubarão, mas algumas pessoas teriam notado que o animal subia para respirar, então muito provavelmente foi um golfinho".

"Todo mundo saiu gritando"

A turista do Rio de Janeiro Carol Bravo, que estava na praia em meio à confusão, chegou a ver a barbatana de um animal passando.

"Quem viu foi a polícia lá de cima, que falou com os bombeiros e eles foram correndo avisar. Todo mundo saiu gritando da água, o pessoal ficou assustado. Dava para ver até a barbatana", explicou ao site.

O barraqueiro Fábio Souza, que acompanhou o caso registrado por volta das 16h, também viu a barbatana no mar. "A gente viu também! Ele subiu umas três vezes", detalhou o comerciante.

Já a banhista Marina Melo foi comunicada sobre o caso ao chegar à praia do Porto da Barra. O alerta partiu dos comerciantes do local. "Estavam informando que não poderia ir ali no meio da praia porque supostamente tinham aparecidos dois tubarões".

Além disso, também relataram que pessoas com motos aquáticas assustaram os animais, que foram ao fundo. "Até então, não apareceram mais. Assim espero", concluiu.

Repercussão do caso

Apesar do susto, o perfil da Prefeitura de Salvador chegou a comentar sobre o caso no Twitter. O órgão brincou que o suposto tubarão apareceu para comemorar os 473 anos da cidade, que será celebrado nesta terça-feira (29).