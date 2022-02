Rebelião em presídio na Bahia deixa 5 mortos e 18 feridos

Uma rebelião em presídio de Salvador (BA) deixou 5 detentos mortos e 18 feridos na tarde do último domingo (20). O motim começou após uma briga entre membros de facções criminosas rivais no pavilhão 2 da Penitenciária Lemos Brito, que fica no Complexo Penintenciário da Mata Escura.

Segundos informações da Folha de São Paulo, Guardas da Polícia Militar impediram a fuga de detentos pela porta principal da unidade e equipes especializadas da PM foram chamados para reforçar a segurança. Armas brancas e de fogo foram apreendidas.

A Secretaria Estadual de Administração Penintenciária e Ressocialização informou que assistentes sociais estão em contato com as famílias para prestar apoio. As mortes estão sendo investigadas pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa da Polícia Civil.