Jurubeba: o que é, benefícios e como consumir

Com o nome científico de Solanum paniculatum L, a jurubeba é uma espécie diferente da Seriguela, que tem origem na America Central. Ela é nativa do Brasil, semelhante a araticum, e pode ser encontrada em todo o seu território.

É rústica e bastante comum na região semiárida. Tem como benefícios propriedades que estimulam funções digestivas, servindo como descongestionante bastante eficaz contra afecções do estômago, do baço e do fígado, impulsionando a secreção e eliminação da urina e, ainda, apresentando atividade sobre o coração.

Diferente da pitomba, a jurubeba possui um gosto amargo que deve ser retirado para um melhor aproveitamento do suco.

Ela também é utilizada em produtos medicinais, fitoterápicos, além de bebidas alcoólicas e medicamentos. Para entender melhor sobre o assunto, o Diário do Nordeste conversou com três especialistas.

Dálber Silva — engenheiro-agrônomo e diretor geral do Instituto de Desenvolvimento Familiar (IDF);

Giselle Silveira — economista doméstica, especialista em Educação Ambiental e mestra em Educação;

Valéria Sampaio — Bióloga, mestra em Biologia Vegetal e doutora em Ecologia.

O que é?

Solanum paniculatum L, dentre os seus nomes populares, se destaca pela denominação Jurubeba. Conforme o engenheiro-agrônomo, Dálber Silva, a planta é uma espécie nacional. "Por ser uma planta rústica, ela se adapta bem ao estresse hídrico comum na nossa região semiárida, onde as chuvas não são bem distribuídas ao longo do ano", explicou.

Legenda: A jurubeba possui folhas grandes do tamanho da palma da mão de uma pessoa adulta Foto: Shutterstock

A Jurubeba pode ser encontrada com facilidade em pastagens, as margens das estradas, em beiras de rios e até mesmo em terrenos baldios. Contudo, o especialista alerta que para serem encontradas nestes locais, elas precisam ser cultivadas em solos bem drenados.

Segundo Valéria, a jurubeba é um arbusto, ou seja, uma planta que possui cerca de 1,5 m a 2,5 m de altura, com ramos cilíndricos, aculeados, cheios de tricomas estrelados.

Dálber destaca ainda que os frutos da planta são dispostos em cachos, de coloração esverdeados e cheio de sementes.

Benefícios

Giselle Silveira* destaca que a planta possui propriedades medicinais, anti inflamatórias e enzimas hepáticas.

Legenda: A planta jurubeba é comum em todo território brasileiro Foto: Shutterstock

A especialista explica que a utilização pode ser tanto na alimentação ou ainda como planta decorativa.

É bom para o fígado?

Ainda segundo Giselle, a jurubeba é boa para o fígado porque impulsiona a secreção e eliminação de urina. De acordo com a especialista, a planta "pode apresentar propriedades que estimulam as funções digestivas, servindo como descongestionante bastante eficaz contra afecções do estômago", explica.

É bom para a diabetes?

Com suas flores, a planta pode ser útil para o tratamento de diabete e problemas renais, garante Giselle. A economista doméstica ainda explica que "as raízes, em relação a outras partes da planta, apresentam alto poder de antioxidante". A jurubeba, nesse aspecto, se assemelha a carambola, que também possui alto teor antioxidante.

Folha de jurubeba

O engenheiro agrônomo Dálber Silva explica que a planta tem um porte de arbusto. A jurubeba possui folhas grandes do tamanho da palma da mão de uma pessoa adulta.

As flores, conforme o engenheiro, são esbranquiçadas com cinco pétalas e uma antera amarela ao centro que lembra um cone.

Raiz da jurubeba

Dálber ressalta que as raízes dessa espécie possuem um diâmetro de 3 cm, com textura rugosa, com várias radículas ou cicatrizes de coloração clara e aspecto acinzentado.

"Vale ressaltar que é muito importante conhecer a planta antes de consumi-la, pois pode ser confundida com outras plantas da mesma espécie que são bastante tóxicas e podem trazer malefícios severos a saúde", alerta Dálber.

Chá da folha

A bebida pode ser feita com poucos ingredientes, precisando apenas de água fervente e folha picada da planta. Ele pode ainda ser feito das folhas e flores.

"Para fazer o chá utiliza-se de uma colher de sopa de folhas picadas para uma xícara de água fervente, deixando abafar por alguns instantes e coando antes de beber", explicou.

Para quê serve?

Giselle explica que o chá da folha ajuda a reduzir as taxas de açúcar no sangue, tem ação anti-inflamatória e é descongestionantes.

O chá da folha pode ser usado para amenizar a ressaca após o consumo exagerado de álcool, e de comida, conforme explicou Valéria.

Como consumir?

A planta poderá ser consumidas com sucos, chás, e juntamente de proteínas. Os frutos da planta também podem ser utilizados como acompanhamento para pratos salgados. Também podem ser utilizados em "proteínas de carnas vermelhas ou brancas", acrescenta Giselle.

Legenda: A planta poderá ser consumidas com sucos, chás, e juntamente de proteínas Foto: Shutterstock

Como fazer suco?

O suco pode ser feito a partir das raízes e dos frutos da planta de jurubeba. É necessária uma colher de sopa de fruto de jurubeba, uma colher de sopa de raiz e um litro de água.

O suco tem como principal função o combate a infecção no trato urinário, no controle da anemia, bem como de bronquintes e tosse. Também é interessante substituir o açúcar por mel de abelha, pois além de melhorar a tosse e a bronquite, também minimiza o sabor amargo.

Legenda: O suco pode ser feito a partir das raízes e dos frutos da planta de jurubeba Foto: Shutterstock

Pode comer todo dia?

A planta possui diversos benefícios para a saúde, contudo, o consumo diário pode ser prejudicial. "Embora seja uma planta com inúmeros benefícios a saúde, não pode ser consumida diariamente,

nem por tempo prolongado", explica Giselle.

Grávida pode comer?

Conforme Giselle, o consumo da planta Jurubeba não é recomendado para mulheres grávidas ou puérperas.