Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Alho e pressão alta: aliado natural ou mito popular?

Um dente de alho por dia controla a pressão? Veja o que diz a ciência

Escrito por
Nathália Paula Braga* producaodiario@svm.com.br
Ser Saúde
A imagem mostra uma grande quantidade de cabeças de alho empilhadas, com cascas de tons roxos e brancos, dispostas de forma organizada em um mercado ou feira.
Legenda: Cardiologista explica, como o alho pode ser um alidado para equilíbrio pressão arterial.
Foto: Valter Campanato/Agência Brasil

Pessoas diagnosticadas com pressão alta precisam adotar hábitos mais saudáveis para controlar a doença. Entre as mudanças, uma alimentação equilibrada é essencial. No entanto, é comum que a sabedoria popular se misture às orientações médicas, como no caso do uso do alho.

Ao Diário do Nordeste, o cardiologista Diógenes Ribeiro esclarece que ainda não há comprovação científica sólida de que o alho reduz de forma significativa a pressão arterial.

Se considerarmos o que dizem as diretrizes e recomendações médicas, não há comprovação científica sólida de que o alho reduza a pressão arterial. Há estudos menores que sugerem algum efeito, mas os resultados são limitados e variam conforme a metodologia e a quantidade ingerida".
Diógenes Ribeiro
Cardiologista

Alho como complemento, não substituto

Apesar das evidências restritas, o especialista enfatiza que o alho atua como complemento ao tratamento tradicional, desde que sob acompanhamento médico.

“O alho pode ser incluído na dieta diária de forma orientada, compondo o tratamento já estabelecido. Em alguns casos, ele pode ajudar a potencializar o controle da pressão, mas sempre junto às medicações tradicionais.”

Cru, cozido ou em cápsulas: qual é melhor?

Formas que o alho pode ser encontrado, em cápsula, óleo e chá.
Legenda: Diversas formas de consumo medicinal do alho: cápsulas, óleo e chá natural cada uma com propriedades que podem auxiliar no controle da pressão arterial.
Foto: Reprodução/shutterstock

modo de preparo influencia diretamente o potencial do alho. O alho cru é o mais potente, pois conserva a alicina, composto responsável pelo efeito vasodilatador. “Quando o alho é cozido por muito tempo, fritado ou assado em excesso, parte desses compostos é destruída", reforça Aline Sobreira Bezerra, professora do Departamento de Tecnologia e Ciência dos Alimentos da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM). 

Veja também

teaser image
País

Morre mulher que comeu 'falsa couve' em MG

teaser image
Carol Melo

Pressão '12 por 8' agora é pré-hipertensão e medida ideal muda

“Pesquisas mostram que substâncias naturais do alho, como a alicina e a S-alil cisteína (SAC), ajudam os vasos sanguíneos a relaxarem e reduzem processos inflamatórios e oxidativos no organismo.”

Esses compostos, chamados organossulfurados, são liberados principalmente quando o alho é amassado ou cortado. Eles atuam na melhora da circulação e ajudam a reduzir a pressão arterial de forma natural.

O que dizem os estudos 

Conforme a especialista, o efeito do alho é modesto, mas consistente. “Ensaios clínicos mostram que o alho cru ou envelhecido pode reduzir a pressão sistólica em até 12 mmHg e a diastólica em cerca de 5 a 9 mmHg”, afirma.

Quantidade ideal e cuidados necessários

A dose recomendada para quem busca benefícios cardiovasculares é de 1 a 2 dentes de alho cru por dia, amassados ou picados. O consumo excessivo pode causar azia, gases e desconforto digestivo.

Mitos e verdades sobre o alho 

Um dos mitos mais comuns é acreditar que um dente de alho cru por dia “cura” a pressão alta

O alho tem efeito benéfico, mas não é uma solução milagrosa nem substitui o acompanhamento médico”, afirma a pesquisadora.

No entanto, tanto a professora Aline Sobreira Bezerra, quanto o cardiologista Dr. Diógenes Ribeiro reforçam que seu papel é complementar, e que o alho não deve substituir medicamentos nem o acompanhamento médico.

Veja como cultivar o alho em casa 

A imagem mostra três etapas do cultivo do alho: à esquerda, o alho ainda plantado, com folhas verdes e solo úmido; ao centro, bulbos recém-colhidos com raízes e talos secos; e à direita, uma plantação de alho em desenvolvimento.
Legenda: Etapas do cultivo do alho: colheita e desenvolvimento no campo, com processo da agricultura familiar.
Foto: Reprodução/Arquivo pessoal

A agricultora Maria das Graças cultiva alho na comunidade de Barreiras, no município cearense de Aratuba, na Serra de Baturité. A produtora ensina aos leitores do Diário do Nordeste o passo a passo para o plantio do alho em casa. 

  1. Escolha um vaso de tamanho médio ou grande.
  2. Prepare o solo com quatro camadas: adubo orgânico, esterco, areia e pó de coco.
  3. Descasque um dente de alho e coloque na parte superior do vaso, sem cobrir totalmente deixe uma pequena parte descoberta para facilitar a germinação.
  4. Regue diariamente, de uma a duas vezes, ou sempre que perceber que a terra está seca.
  5. Colher após 90 dias.

Dica da produtora:

Para evitar o surgimento de fungos, Maria das Graças recomenda preparar uma solução natural com detergente, álcool e um dente de alho triturado. 
Coloque a mistura em um borrifador e aplique todos os dias nas folhas e no solo.

*Médico graduado pela Universidade Federal do Ceará (2007), Cardiologita, Ecocardiografista e Intensivista. Pós-graduando em Cardiologia do Exercício do Esporte pe Sociedade Brasileira de Cardiologia. Ecocardiografista servidor do Hospital Geral de Fortaleza, Coordenador de UTI Cardiopulmonar do Hospital de Messejana, Dr Carlos Alberto Sturdart Gomes. Cardiologista do Instituto Cardioperformancee da CordisSaúde.

**Professora Associada do Departamento de Tecnologia e Ciência dos Alimentos, Universidade Federal de Santa Maria. Doutora em Ciência e Tecnologia de Alimentos Universidade Federal de Santa Maria (UFSM). Nutricionista formada pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (Uni-Rio).Atua principalmente nos seguintes temas: Embalagens para Alimentos, Compostos funcionais e bioativos de Plantas, Cereais, Resíduos agroindustriais e Aproveitamento Integral dos Alimentos. Atuou como docente da UFC em exercício provisório no curso de Engenharia de Alimentos nos anos 2018 e 2019. 

*Estagiária sob supervisão do jornalista Felipe Mesquita.

 

 

Assuntos Relacionados
A imagem mostra uma grande quantidade de cabeças de alho empilhadas, com cascas de tons roxos e brancos, dispostas de forma organizada em um mercado ou feira.
Ser Saúde

Alho e pressão alta: aliado natural ou mito popular?

Um dente de alho por dia controla a pressão? Veja o que diz a ciência

Nathália Paula Braga*
Há 38 minutos
foto de mulher com acne ingerindo suplemento alimentar em garrafa de tampa azul.
Ser Saúde

Qual suplemento dá mais acne? Veja o que diz a ciência

A acne é recorrente em usuários de suplementos devido à produção excessiva de sebo na pele e obstrução dos poros

Raísa Azevedo
18 de Outubro de 2025
Fotos de Elayne Costa antes e durante o tratamento contra o câncer de mama
Ser Saúde

Jornalista cearense descobre câncer de mama após toque de gata e celebra fim de quimioterapia

Elayne Costa encerrou primeira fase do tratamento e passará por cirurgia para retirada das mamas.

Mylena Gadelha
10 de Outubro de 2025
Imagem de produtos de beleza para matéria sobre Anvisa determina recolhimento de 78 cosméticos irregulares.
Ser Saúde

Anvisa determina recolhimento de 78 cosméticos sem registros; veja lista

Produtos irregulares não podem ser distribuídos, fabricados ou utilizados

Redação
07 de Outubro de 2025
Grupo de amigos brinda com caipirinhas para matéria sobre intoxicação por metanol
Ser Saúde

Intoxicação por metanol: sinais, causas e como evitar o risco

O Brasil enfrenta uma "roleta-russa" de casos de intoxicação pelo álcool, que é semelhante ao etanol, mas altamente tóxico para o corpo humano

Luana Severo
03 de Outubro de 2025
Pessoas tomando cerveja para matéria sobre intoxicação de metanol
Ser Saúde

Cerveja também pode ser contaminada por metanol? Padilha diz que é ‘mais difícil’

Ministro da Saúde recomendou que a população evite destilados de origem desconhecida

Redação
02 de Outubro de 2025
Foto de queijo artesanal da Reis e Meio, que foi suspenso pela Anvisa.
Ser Saúde

Anvisa suspende comercialização de lotes de queijo artesanal contaminado por bactérias; entenda

O produto é fabricado pela empresa Reis & Melo

Redação
01 de Outubro de 2025
foto de mulher segurando cápsula de protetor solar.
Ser Saúde

Protetor solar em cápsula funciona? Especialista explica efeitos do suplemento

O produto, mais comum nas versões em creme e em spray, tem se popularizado na versão em cápsula nos últimos anos

Raísa Azevedo
30 de Setembro de 2025
Mãos de criança brincam com quebra-cabeça nas cores que simbolizam o autismo
Ser Saúde

Conheça os 4 subtipos do autismo

Os achados ajudam cientistas a personalizar o tratamento

Imagem para uma matéria sobre Doença de Huntington, em que mostra uma médica trabalhando ao fundo
Ser Saúde

Doença de Huntington: entenda o que é, sintomas e como se prevenir

No Brasil, a data para promover a conscientização sobre a doença é celebrada neste sábado, 27 de setembro

Beatriz Rabelo
27 de Setembro de 2025
Matéria sobre lista de cosméticos irregulares apreendidos pela Anvisa.
Ser Saúde

Anvisa apreende cosméticos irregulares; veja lista

Produtos foram notificados de forma incorreta ou não possuem registo

Beatriz Rabelo
26 de Setembro de 2025
Duas fotos: à esquerda, Wesley Safadão, homem branco com barba castanha, blusa branca de manga longa e boné preto para trás, ao lado de filho, menino branco de cabelo preto e curto e blusa de time listrada, nas cores vermelho, branco e preto. Wesley segura um celular preto e ambos olham para o espelho. À esquerda, selfie de Mileide Mahieli, mulher branca com blusa de gola longa, e mesmo menino, com blusa branca. Ambos sorriem.
Ser Saúde

Histiocitose de células de Langerhans: entenda quadro do filho de Wesley Safadão

Problema afeta células do sistema de defesa, que passam a se multiplicar de modo desordenado e podem formar lesões, principalmente nos ossos e na pele

Milenna Murta*
25 de Setembro de 2025
Imagem mostra café e suplementos proibidos pela Anvisa
Ser Saúde

Anvisa suspende whey e café torrado por riscos à saúde; saiba quais

Conforme o órgão, além de o café ter origem desconhecida, fragmentos semelhantes a vidro foram encontrados em amostras

Redação
24 de Setembro de 2025
foto de pessoa com dermatite na mão passando pomada.
Ser Saúde

Dia da Dermatite Atópica: saiba causas, o que agrava e como tratar

Doença crônica é caracterizada pelo ressecamento e vermelhidão da pele

Foto de homem sentindo o próprio mau hálito. Imagem para ilustrar matéria sobre halitose.
Ser Saúde

Mau hálito frequente: Causas, sinais e quando buscar ajuda

Especialistas explicam quando a halitose pode indicar um problema de saúde mais sério

Raísa Azevedo
22 de Setembro de 2025
foto de criança em frente ao espelho aplicando maquiagem no rosto.
Ser Saúde

Skincare infantil: os riscos da adultização das crianças no mercado da beleza

Movimento intitulado "Sephora Kids" tem preocupado especialistas do mundo todo

Raísa Azevedo
19 de Setembro de 2025
Foto do ex-presidente Jair Bolsonaro para matéria sobre câncer carcinoma de células escamosas
Ser Saúde

Entenda o que é carcinoma de células escamosas, câncer de pele diagnosticado em Bolsonaro

A doença normalmente se apresenta como uma mancha ou área da pele elevada e espessa, de cor avermelhada, devido ao excesso de exposição solar

Raísa Azevedo
17 de Setembro de 2025
Coceira na cabeça o que pode ser: pessoa coçando o couro cabeludo.
Ser Saúde

Coceira na cabeça, o que pode ser? Veja causas comuns e quando procurar ajuda médica

Algumas alergias e doenças dermatológicas podem afetar a qualidade de vida do paciente

Beatriz Rabelo
17 de Setembro de 2025
montagem de fotos de azeita Los Nobres e suplemento alimentar Kit-Fit-Turbo, proibidos pela anvisa
Ser Saúde

Anvisa proíbe venda do azeite Los Nobles, produtos de suplemento alimentar e emagrecedor; veja lista

Produtos possuem composição desconhecida, de origem clandestina, segundo o órgão

Raísa Azevedo
16 de Setembro de 2025
foto de profissional aplicando unha em gel em cliente
Ser Saúde

Esmalte em gel proibido na Europa pode afetar o Brasil? Especialista aponta riscos e orientações

Substância foi considerada cancerígena, mutagênica ou tóxica para a reprodução