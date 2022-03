Alcachofra: benefícios, funcionalidades e como fazer o chá

A alcachofra, nome popular da Cynara scolymus, é considerada uma planta medicinal. Nativa da região mediterrânea e introduzida no Brasil no século 20 por imigrantes italianos, ela se destaca por ser exótica e ter o formato de uma flor. Pode ser encontrada principalmente em feiras e lojas de produtos naturais.

A planta é uma grande aliada à saúde do fígado e atua na redução de dores abdominais, melhora da capacidade digestiva, redução do colesterol, é antioxidante, possui ação diurética e atividade antiviral e antimicrobiana, segundo a nutricionista Jamile Tahim*.

O Diário do Nordeste traz os principais benefícios, as funcionalidades, formas de preparo e receitas da alcachofra.

Conheça 5 benefícios da alcachofra

Dentre os principais benefícios da alcachofra, merecem destaque:

Melhora das funções metabólicas do fígado devido aos polifenóis;

Aumento das secreções biliares;

Auxílio na redução do colesterol;

Aumento da diurese e estímulo à ação digestiva;

Atividade antiviral e antimicrobiana.

Legenda: A alcachofra é nativa da região mediterrânea Foto: Shutterstock

Composição nutricional

A alcachofra possui baixo valor calórico e é uma importante fonte de polifenóis e flavonoides, que lhe conferem propriedades antioxidantes. Além de ser fonte de fibras, vitaminas e minerais como potássio, fósforo, cálcio, cobre, manganês, ferro e vitaminas do complexo B.

Em 100g de alcachofra encontramos, aproximadamente, 2,4g de proteínas, 0,1g de gorduras e 2g de fibras.

Para que serve a alcachofra?

Atividade hepatoprotetora : ação regeneradora das células do fígado e detoxificante;

: ação regeneradora das células do fígado e detoxificante; Ação antioxidante : reduz estresse oxidativo devido à atividade de polifenóis;

: reduz estresse oxidativo devido à atividade de polifenóis; Ação colerética : aumento da secreção biliar

: aumento da secreção biliar Diurética : aumento da eliminação de líquidos e ação sob a pressão arterial;

: aumento da eliminação de líquidos e ação sob a pressão arterial; Digestiva: aumento da secreção gástrica, aumento da acidez estomacal e melhora da digestão.

De acordo com a nutricionista, a alcachofra também pode ser utilizada para dores abdominais, náuseas, perda de apetite e dificuldade de digestão.

Como preparar?

A alcachofra pode ser preparada de diversas maneiras: saladas cruas ou refogadas, sucos de frutas com vegetais, assada em mix de legumes ou em forma de chá usando o extrato seco.

Como fazer o chá?

A infusão é feita com 2 colheres de sopa de extrato seco para 1 litro de água pré-fervente. É recomendado tomar 1 xícara de chá (150ml), três vezes ao dia, após as principais refeições.

"O uso de chás deve ser realizado sob orientação médica ou de nutricionista especialista em fitoterapia, a fim de evitar interações medicamentosas ou hepatotoxicidade para alguns indivíduos", alerta a profissional.

Aliada à saúde do fígado

A alcachofra pode aumentar a ação metabólica de células do fígado por meio da atividade de seus compostos polifenoicos, que conferem uma atividade hepatoprotetora.

Além do consumo de alcachofra para a proteção hepática, a nutricionista diz que é fundamental ter uma rotina alimentar anti-inflamatória à base de frutas, verduras e legumes, carne brancas, cereais integrais, grãos e sementes, oleaginosas e leguminosas.

Também é indicado evitar o uso de industrializados e bebidas alcoólicas para favorecer o cuidado com a saúde do fígado. "O fígado tem um importante papel de destoxificação no nosso organismo e a ação antioxidante dos compostos chamados polifenóis favorece essa ação detox", destaca a profissional.

Redução de dores abdominais e melhora da capacidade digestiva

A planta ainda tem o poder de aumentar as secreções biliares. "A atividade colerética está relacionada ao aumento do fluxo de produção da bile por meio da ação dos derivados de ácido cafeoilquínico, assim melhorando a capacidade digestiva e reduzindo dores abdominais", informa Jamile Tahim.

Redução do colesterol

A planta pode auxiliar na redução dos níveis de colesterol por meio do estímulo da ação enzimática e da atividade antioxidante dos compostos fenólicos. Fatores como rotina alimentar equilibrada, prática de atividade física regular, redução do consumo de doces, massas e açúcares, redução de frituras e alimentos industrializados devem estar associados.

Legenda: A planta pode ser encontrada principalmente em feiras e lojas de produtos naturais Foto: Shutterstock

Antioxidante

A presença de flavonoides (compostos com propriedade antioxidante) estimula a:

Ação enzimática;

Redução de radicais livres e da oxidação de LDL;

Melhora das taxas de lipídios;

Redução de risco de aterosclerose (acúmulo de gorduras, colesterol e outras substâncias nas paredes das artérias e dentro delas).

Ação diurética

A alcachofra aumenta a diurese, favorecendo a eliminação de líquidos e, sob efeito antioxidante, a eliminação de substâncias.

Atividade antiviral e antimicrobiana

Jamile Tahim explica que os flavonoides também apresentam propriedades de proteção contra fungos e outros micro-organismos através de mecanismos que interagem com ações hormonais.

"Capacidade antioxidante das células, capacidade anti-inflamatória e ações enzimáticas na inibição de replicação viral, favorecendo a atividade antiviral e antimicrobiana", diz.

Quem não pode consumir?

Gestantes, lactantes e crianças menores de 12 anos, pessoas com obstrução dos ductos biliares, portadores de cálculos renais (pedra nos rins) ou câncer de fígado não devem consumir a planta.

Legenda: A alcachofra pode ser preparada em saladas cruas ou refogadas, sucos de frutas com vegetais ou assada em mix de legumes Foto: Shutterstock

Receitas

SUCO FUNCIONAL

Ingredientes

Suco de 2 limões grandes;

1 maçã com casca;

1 rodela de abacaxi;

100g de alcachofra fresca

Modo de preparo

Apenas levar os ingredientes ao liquidificador e bater. O indicado é consumir sem adoçar.

SALADA DE LEGUMES ASSADOS

Ingredientes

½ alcachofra em pedaços;

1 xícara de brócolis;

½ cenoura em rodelas;

Azeite virgem (a gosto);

Cúrcuma em pó (a gosto);

Pimenta do reino moída (a gosto).

Modo de preparo

Tempere os ingredientes e disponha em uma assadeira regada com um fio de azeite virgem. Leve ao forno pré-aquecido por 20 minutos ou até que dourarem.

*Jamile Tahim é nutricionista graduada pela Universidade de Fortaleza (UNIFOR), mestre em Nutrição e Saúde pela Universidade Estadual do Ceará (Uece), pós-graduada em Nutrição Clínica e Fitoterapia Aplicada, pós-graduada em Nutrição em Nefrologia, Aprimorada em Bioquímica e Metabolismo e Aprimorada em Abordagem Comportamental. Atua em consultório particular em Fortaleza com atendimento clínico para adultos e idosos com ênfase em Nutrição Preventiva e manejo de Doenças Crônicas Não Transmissíveis com abordagem comportamental.