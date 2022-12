Acelga: veja o que é, benefícios e como comer

Seja na salada, no refogado ou no suco, a acelga é uma hortaliça versátil, rica em fibras e que pode ser consumida crua ou cozida. Também conhecida como “beterraba branca”, é comum que ela seja confundida com a couve chinesa, apesar de ter características diferentes, como grandes folhas verde-escuras e brilhantes.

Devido às propriedades nutricionais presentes no alimento, o consumo regular pode trazer diversos benefícios para a saúde, como a prevenção e o tratamento de doenças crônicas. No entanto, algumas pessoas devem ter cuidado com a ingestão do vegetal, que possui uma substância que pode facilitar o aparecimento de cálculo renal.

O que é?

A acelga é uma hortaliça pertencente à família botânica Amaranthaceae – Beta vulgaris subsp. cicla, a mesma da beterraba, segundo a bióloga Priscila Orlandini*. Ela é originária do mediterrâneo e caracterizada pelo desenvolvimento rápido das folhas, estas grandes, ovaladas, crespas ou lisas e de coloração em diferentes tons de verde, com talos grossos, que podem variar em tons de branco, rosado, amarelo, verde ou vermelho.

As partes comestíveis da planta são os talos e as folhas, sendo eles ricos nutricionalmente, tendo na composição provitaminas A, antioxidantes, fibras e minerais, especialmente potássio e boro, substâncias relevantes para a saúde do organismo.

Tipos da verdura

A hortaliça possui folhas largas, distribuídas em rosetas espiraladas e sustentadas por talos, cuja coloração pode variar entre os tipos, indo do verde ao avermelhado.

Segundo a especialista, existem vários tipos de cultivares da planta, sendo alguns mais comuns do que outros, com diferenças na coloração dos talos que, geralmente, variam entre as cores branca, vermelha, amarela, laranja ou com listras rosas e brancas. O desenvolvimento e a quantidade de minerais também se diferenciam em cada categoria dela.

Um fato curioso, destacado pela profissional, é que a couve-chinesa costuma ser comercializada com o nome de acelga chinesa. No entanto, apesar de as duas serem hortaliças, elas diferem: enquanto a primeira possui folhas verde-claras, enrugadas, ovais e compridas, sobrepostas umas às outras, formando uma cabeça; a segunda possui grandes folhas verde-escuras e brilhantes, que podem ser mais lisas ou mais enrugadas, dependendo da variedade.

Legenda: A acelga (à esquerda) e a couve chinesa (à direita) são vegetais diferentes Foto: Shutterstock

Acelga amarela

É o tipo mais comum do vegetal, conforme Priscila Orlandini. Ela é caracterizada por talos de coloração amarelo-canário.

Benefícios da acelga

O consumo regular do vegetal pode trazer diversos efeitos positivos para o organismo. Abaixo, a nutricionista Jamile Tahim** lista alguns deles:

Auxiliar no bom funcionamento do intestino , ajudando no tratamento de constipação;

, ajudando no tratamento de constipação; Favorecer o controle glicêmico devido à elevada quantidade de fibra alimentar que possui;

devido à elevada quantidade de fibra alimentar que possui; Diminuir a ação dos radicais livres devido à atividade antioxidante;

devido à atividade antioxidante; Auxiliar na modulação da imunidade através dos nutrientes que a compõem, melhorando as defesas do organismo.

Há malefícios?

Legenda: Hortaliça é uma fonte de oxalato de cálcio, exigindo cuidado de pacientes com doenças renais Foto: Shutterstock

A nutricionista explica que a ingestão regular de acelga, geralmente, não provoca males. Somente no caso de pacientes com doenças renais é necessário ter cuidado, pois a hortaliça é uma fonte de oxalato de cálcio — substância capaz de produzir os cálculos renais quando consumida em excesso por pessoas com predisposição.

Então, conforme orienta a profissional, indivíduos com doenças renais podem consumir o alimento, desde que seja de forma moderada e preferencialmente cozido, além de deverem seguir a quantidade recomendada por um especialista nutricional que acompanhe o caso.

Para que serve

A acelga é um alimento rico em nutrientes benéficos para a saúde do organismo. Ela pode ser usada para auxiliar no bom funcionamento do intestino e favorecer o controle dos níveis de açúcar no sangue, devido ao alto teor de fibras, além de auxiliar na modulação da imunidade, já que é rico em vitamina A, vitamina C, potássio e magnésio, entre outros.

Versátil, ela pode compor receitas cozidas, assadas, refogadas e cruas, detalha Jamile Tahim. Devido ao sabor mais pungente e amargo das folhas, é ideal para pratos que requeiram folhas com mais consistência.

Como comer acelga

Abaixo, confira duas receitas com acelga, disponíveis na segunda edição da revista "50 Hortaliças: Como Comprar, Conservar e Consumir", publicada pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa):

Torta recheada com acelga

Legenda: Receita serve até oito pessoas Foto: Shutterstock

Ingredientes:

3 xícaras (chá) de farinha de trigo (massa);

3 ovos grandes (massa);

2 xícaras (chá) de leite (massa);

1 xícara (chá) de óleo (massa);

1 xícara (chá) de queijo ralado meia cura (massa);

1 colher (chá) de sal (massa);

1 colher (chá) de orégano (massa);

1 colher (sopa) de fermento em pó (massa);

1 maço de acelga picada e escaldada em água fervente (recheio);

4 colheres (sopa) de óleo (recheio);

½ xícara (chá) de cebola picada (recheio);

1 xícara (chá) de cheiro-verde (recheio);

2 dentes de alho picado (recheio);

2 tomates grandes sem sementes, picados (recheio);

Sal e pimenta a gosto (recheio).

Modo de preparo

Recheio: Coloque o óleo numa panela, doure a cebola e o alho. Em seguida, acrescente a acelga, o tomate, o cheiro-verde e refogue. Tempere com sal e pimenta. Reserve.

Massa: Coloque no liquidificador todos os ingredientes líquidos e o ovo, e bata até obter uma mistura homogênea. Em uma bacia, coloque a farinha de trigo e o queijo ralado, acrescente a mistura do liquidificador e misture bem. Adicione o fermento e misture-o à massa delicadamente. Unte com óleo uma forma de 19 cm x 31 cm, coloque um pouco da massa, distribua o recheio sobre essa massa e cubra com o restante da massa. Polvilhe orégano na massa e leve para assar em forno preaquecido em temperatura média (180 °C) por 40 minutos ou até dourar.

Lasanha com acelga

Legenda: Prato serve até oito pessoas Foto: Shutterstock

Ingredientes:

1 maço de acelga lavada e sem os talos;

½ xícara (chá) de cebola picadinha;

1 dente de alho picadinho;

2 ½ xícaras (chá) de leite;

1 xícara (chá) de creme de leite;

400 g de carne moída;

2 xícaras (chá) de tomate bem maduro, sem sementes, picado;

4 colheres de ketchup;

150 g de macarrão para lasanha pré-cozido;

½ xícara (chá) de farinha de trigo;

200 g de queijo muçarela fatiado;

Sal e pimenta a gosto;

2 colheres (café) de noz-moscada;

6 colheres (sopa) de margarina ou manteiga.

Modo de fazer

Escalde a acelga em água fervente ou coloque-a no vapor por tempo suficiente para murchá-la e reserve;

Derreta 3 colheres (sopa) de margarina ou manteiga numa panela e doure a cebola e o alho. Junte a farinha e mexa bem até dourar. Abaixe o fogo. Junte o leite e o creme de leite sem parar de mexer e deixe cozinhar até ferver. Acrescente o sal, a pimenta e a noz-moscada, misture bem e reserve o creme;

Refogue a carne no restante da margarina ou manteiga, tempere com sal, pimenta e noz-moscada e acrescente o tomate. Quando a carne estiver cozida, acrescente o ketchup misturando bem;

Unte uma forma refratária e coloque uma camada de molho branco. Por cima, coloque uma camada de macarrão, uma camada de molho, uma camada de acelga, uma camada de carne e repita o processo. Por último, cubra com uma camada de muçarela;

Leve ao forno moderado preaquecido (180 °C) por 60 minutos ou até dourar.

Pode comer crua?

Legenda: O talo da planta pode variar entre diversas cores Foto: Shutterstock

Sim, a acelga pode ser comida crua. Mas, como alerta a nutricionista, é fundamental higienizar a hortaliças antes do consumo. Para isso, as folhas devem ser lavadas em água corrente uma a uma, depois deixadas de molho em solução de hipoclorito de sódio por 10 minutos e, em seguida, lavada em água corrente folha a folha. Por fim, é necessário secar com papel toalha e armazenar.

Jamile Tahim ainda recomenda que, para favorecer o armazenamento de forma mais durável, guardar as folhas em camadas alternadas com papel toalha. O material suga a umidade e mantém o vegetal fresco por mais tempo.

Propriedades

O alimento possui diversos nutrientes benéficos para a saúde humana, segundo informa a nutricionista. Rico em fibras, ele é uma fonte de fósforo, de zinco, de magnésio, de cálcio, de manganês, de vitaminas do complexo B e ainda possui carboidratos e proteína.

Conforme a Tabela Brasileira de Composição de Alimentos (TACO), de 2011, a hortaliça contém cerca de 20,9 kcal, 4,6g de carboidratos, 1,4g de proteína e 1,1g de fibras, podendo ser uma boa opção para compor dietas vegetarianas pelo elevado valor nutricional.

*Priscila Orlandini é bióloga (CRBio 100705/01), formada pela Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), mestre e doutora em Biologia Vegetal pela Universidade Estadual de Campinas (Unicamp).

**Jamile Tahim é nutricionista, graduada em Nutrição pela Universidade de Fortaleza (Unifor), mestre em Nutrição em Saúde pela Universidade Estadual do Ceará (Uece), especialista em Nutrição Clínica e Fitoterapia Aplicada, além de especialista em Nutrição em Nefrologia.