Tâmara: o que é, benefícios e como consumir

A tâmara, nome popular da Phoenix dactylifera L., é o fruto da tamareira, uma palmeira com mais de 2.500 espécies. Ela é nativa das regiões tropicais e subtropicais da Ásia e da África.

De acordo com a nutricionista Raquel Lacerda*, o sabor vai depender do estágio de amadurecimento, mas a forma como é comercializada no Brasil, a desidratada, tem um sabor bem adocicado.

Quais os benefícios da tâmara?

Os benefícios desse fruto estão ligados a compostos bioativos chamados fitoquímicos (carotenóides, polifenóis, taninos e esteróis). Dentre as ações desses compostos, estão:

Ação antioxidante ;

; Propriedades de redução do colesterol;

Benefícios potenciais para a saúde como prevenção de câncer, diabetes e doenças cardiovasculares.

Como consumir a tâmara?

É possível consumi-la na sua forma desidratada mais natural e como ingrediente de vitaminas, bolos, muffins e tortas.

Quantas tâmaras pode consumir por dia?

O consumo indicado é de 1 a 2 unidades por dia. Segundo a nutricionista, o importante é variar com outras frutas que também possuem esses benefícios.

Foto: Shutterstock

Pode consumir na gravidez?

Alguns estudos destacam que o consumo de tâmaras ao final da gestação ajuda no processo de trabalho de parto, por isso, a fruta não é indicada para gestantes, principalmente antes das 36 semanas.

“Nesses casos, é de extrema importância o acompanhamento médico e nutricional. Não recomendo usá-la sem acompanhamento”, aconselhou a profissional.

Quais os malefícios?

Por ter um sabor adocicado, a tâmara é bastante utilizada para substituir o açúcar, mas é preciso atentar-se à quantidade. Conforme a especialista, o excesso de tâmara pode ser prejudicial pela concentração de frutose e glicose, principalmente para pessoas com diabetes.

Tâmara engorda?

Raquel Lacerda afirma que nenhum alimento por si só é capaz de fazer engordar ou emagrecer. “Vai depender do contexto, quantidade e frequência que a tâmara é consumida”, afirmou.

*Raquel Lacerda é nutricionista com abordagem na nutrição clínica e comportamental. Atua em clínica em Fortaleza.