Carvão ativado: o que é, como tomar e benefícios

O carvão ativado tem uma alta capacidade de absorção, o que faz com que tenha diferentes funções e possa ser usado em diversas situações. Inicialmente era bastante presente em filtros, para absorver as impurezas e garantir mais qualidade da água.

Hoje já é bastante usado também para cuidar da pele e do cabelo, além de ter benefícios para a saúde devido aos seus princípios ativos, especialmente para tratar casos de intoxicação.

Segundo a nutricionista funcional Taissa Machado, é uma boa alternativa quando o foco é a limpeza de toxinas geradas pelo próprio metabolismo do organismo. Ele funciona também em relação às toxinas de metais pesados, poluentes do ambiente, aditivos químicos encontrados em alimentos, produtos cosméticos ou de limpeza, excesso de medicamentos, agrotóxicos e até de bebidas alcoólicas.

Quais os benefícios do carvão ativado?

Legenda: Carvão ativado deve ser usado com recomendação médica Foto: Freepik

A nutricionista explica ainda que, além do efeito na eliminação de toxinas, os benefícios também estão associados com a melhora da saúde intestinal, melhorando digestão e reduzindo sintomas como distensão e dores abdominais e gases.

Na estética, a dermatologista Letycia Lopes esclarece que a principal função do uso do carvão ativado é remover a oleosidade e ajudar eliminar as impurezas da pele, além de ter alguns ativos que ajudam a dar uma leve iluminada.

Ainda segundo a dermatologista, o ideal é usar produtos que já tenham o carvão ativado na composição, o que facilita também a absorção de outras substâncias. Já as receitas caseiras devem ser evitadas, pois muitas não são bem elaboradas e podem até ferir a pele.

Veja mais alguns benefícios:

Elimina a oleosidade do couro cabeludo, deixando os fios mais sedosos e brilhantes

Ajuda a prevenir o surgimento da caspa

É um aliado para aliviar a ressaca após exagerar na bebida

Atua no controle do colesterol, pois absorve a gordura.



Carvão ativado emagrece?

Em relação à perda de peso, muita gente tem dúvidas sobre a atuação do carvão ativado. Mas ainda não há nenhum estudo científico que comprove essa ação.

A nutricionista Taissa Machado explica o que acontece: “O uso do carvão ativado para o emagrecimento, na verdade, acontece de forma indireta, já que, quanto mais toxinas temos no organismo, mais elas ficam alojadas no tecido adiposo (gordura) tornando o organismo mais inflamado e podendo comprometer o funcionamento celular e até mesmo hormonal. A partir do momento em que promovemos essa limpeza e temos um efeito anti-inflamatório, o organismo funciona melhor e facilita a perda de gordura”, diz.

De toda forma, antes de consumir, a principal recomendação é sempre consultar um médico e saber que tipo de produto pode ou não funcionar para você.