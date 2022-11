Cronograma capilar: entenda o que é e como fazer em casa

Cuidar dos cabelos parece uma tarefa simples, mas não se engane, entender a composição dos fios e escolher o tratamento correto para resolver algum problema é essencial. É nessa hora que muitas pessoas recorrem ao famoso Cronograma Capilar, uma técnica especial para lidar com cada tipo de cabelo.

Com a facilidade de mantê-lo até mesmo nos cuidados em casa, o cronograma já virou aliado quando o assunto é prevenir danos mínimos, quando nem sequer há disposição para recorrer aos tratamentos mais aprofundados que se faz em salões.

O que é um cronograma capilar?

Conforme a dermatologista Patrícia Brasil*, o cronograma capilar consiste em uma rotina de cuidados com os cabelos, intercalando três tratamentos principais: hidratação, nutrição e reconstrução.

"O cronograma deve seguir essas etapas de tratamento, alternando sempre o que o cabelo está precisando a cada momento. Cada denominação dessa faz exatamente o que o nome já diz pelo cabelo e cada uma é importante para a saúde do fio", diz a profissional.

Entendendo o básico do que ele significa é mais fácil saber como seguir cada passo. Cada etapa concede solução específica para cabelos danificados por fatores como poluição, tão comum nas mais diversas cidades, incidência de raios solares, cloro, que fica presente na água, uso excessivo de ferramentas de calor, procedimentos químicos, como coloração ou descoloração, por exemplo, entre outros.

Etapas de um cronograma capilar

Hidratação

A hidratação é um dos tratamentos capilares mais conhecidos de todos os tempos, comum nos procedimentos feitos em casa.

Na prática, essa etapa pretender concretizar a reposição de água dos fios, além dos nutrientes essenciais, perdidos diariamente. Visivelmente, apontam especialistas, a hidratação deixa os fios menos ressecados, com aparência de mais saudáveis.

Legenda: Cabelos ressecados podem ser resolvidos com hidratação ou outras etapas Foto: Shutterstock

Produtos que possuem D-Pantenol, Babosa e aminoácidos funcionais são alguns dos que podem auxiliar nessa etapa. Eles podem regenerar a fibra capilar, também trazendo maciez e força.

Nutrição

Os cabelos cacheados e crespos costumam apresentar um maior ressecamento dos fios, já que a curvatura natural impede a chegada da oleosidade ao couro cabeludo. Nesses casos, a nutrição capilar ainda é o mais recomendado para esse tipo de fio.

A nutrição, vale lembrar, serve para devolver lipídios para o cabelo, repondo os óleos que protegem o fio. Com a nutrição em dia, o fio permanece alinhado e com as cutículas seladas, ajudando a manter a hidratação.

Reconstrução

Essa etapa é mais adequada para os cabelos quebradiços, finos e porosos, que acabam assim, na maioria das vezes, devido às ações químicas.

A reconstrução é responsável por agir diretamente na reposição de proteína aos fios, especialmente de queratina. Entretanto, é extremamente importante ficar atento ao tempo que a reconstrução é feita, já que o excesso de queratina nos fios é prejudicial.

Legenda: O excesso de calor no cabelo diariamente pode ser prejudicial Foto: Shutterstock

O ideal é que ela seja repetida uma vez por semana, com a intenção de cuidar intensamente de cabelos muito prejudicados, ressecados e opacos.

Como fazer um cronograma capilar caseiro?

Uma das primeiras etapas para fazer um cronograma capilar é entender quais as reais necessidades de cada cabelo. Para isso, o teste é fundamental para escolher a frequência de cada procedimento ao longo de uma semana, indicando também qual deles não deve ser feito.

Siga os passos abaixo:

Encha um copo com água até a metade;

Separe fios de cabelo lavados e que ainda não tenham produtos aplicados;

Coloque os fios de cabelo dentro da água e aguarde cerca de 10 minutos;

Por fim, verifique se os fios continuam no meio do copo, se boiaram ou se afundaram completamente.

Os que ficarem no fundo do copo apresentam um alerta de alta porosidade, mostrando as cutículas abertas dos fios. Nesse caso, uma reconstrução será o mais recomendado.

Em contrapartida, aos que boiarem o indicado é fazer uma hidratação, já que aqueles que ficam acima do copo estão com as cutículas muito seladas e não conseguem absorver nutrientes.

Já os que permanecerem no meio do copo estão mais saudáveis, com as cutículas não muito seladas nem totalmente abertas. Assim, os cuidados podem se resumir a um reforço na nutrição.

Entretanto, vale lembrar, a profissional alerta que os produtos utilizados devem ser certificados, sempre sendo a melhor opção utilizar shampoos e máscaras já testados e aprovados. Por isso, produtos feitos em casa não são os mais recomendados.

Cronograma capilar de crescimento: como fazer?

Para fazer um cronograma capilar de crescimento é importante investir em shampoos com ativos fortalecedores, um óleo de rícino para umectação, máscaras de tratamento para cada etapa do cronograma (nutrição, hidratação e reconstrução), além de um shampoo antirresíduos.

Sendo assim, defina três dias por semana para colocar o cronograma em prática. Lembre-se: é preciso de um intervalo de pelo menos 48h entre uma etapa e outra.

"Esse tipo de cronograma é utilizado quando a gente percebe que os fios estão estagnados em relação ao crescimento. A partir daí, entramos nessa etapa que considera o tratamento de consultório e até mesmo uma análise de caspa, que pode afetar o couro cabeludo", finaliza Patrícia Brasil.

*Patrícia Brasil é medica dermatologista, formada em Medicina pela Universidade Federal do Ceará. Além disso, tem formação pela Universidade Estadual de Ciências da Saúde de Alagoas.