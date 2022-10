Araçá: saiba para que serve e os benefícios da fruta

Incluir frutas variadas na alimentação é sempre uma boa escolha para quem quer garantir mais saúde. E a dica é contar com os benefícios do araçá.

Essa frutinha é muito rica em vitamina C, com quantidades que chegam a ser entre três a quatro vezes maiores que o total encontrado em uma laranja. Tem, também, outros nutrientes que são muito benéficos para o nosso organismo e que podem ajudar a prevenir algumas doenças.



Mas, antes de consumir e de entender como esse consumo pode ser positivo para a saúde, é importante saber mais sobre a fruta!

O que é araçá

Existem três tipos: o araçá-amarelo, o araçá-vermelho e o araçá-roxo. Em alguns lugares, a fruta é conhecida também como araçá-do-campo, araçá-manteiga, araçá-da-praia, araçá-pera e outras variações. Mas a fruta é a mesma.



A principal diferença entre os três tipos é o tamanho. O araçá-amarelo é o maior, enquanto o araçá-roxo é muito pequeno e o araçá-vermelho tem um tamanho intermediário, semelhante ao de uma jabuticaba grande.



As folhas e as árvores de cada um deles também são diferentes, assim como a coloração das frutas. Outra diferença é o sabor. O araçá-roxo é o menos doce, seguido pelo araçá-amarelo e, por fim, o araçá-vermelho, que é o preferido da maioria das pessoas por ser o mais adocicado.



Mas, apesar das diferenças, os benefícios para a saúde estão presentes em todos eles. O nutricionista Luís Guilherme Oliveira* explica que além de ser rica em vitamina C, que auxilia na melhora da imunidade, tem função antioxidante e é uma fruta de ação antimicrobiana.

Benefícios do araçá

Confira alguns dos principais benefícios que podem ser obtidos com o consumo da fruta:

Fortalece a imunidade.

Ajuda a combater a anemia.

Melhora o funcionamento do intestino.

Favorece a perda de peso.

Mantém a saúde da pele e a jovialidade.

Retarda o aparecimento de rugas e linhas de expressão.

Controla os níveis de glicose no sangue.

Reduz a duração de gripes e resfriados.

Previne algumas doenças do coração.

Combate a prisão de ventre.

Deixa os ossos mais fortes.

Alivia o estresse e a ansiedade.

Melhora alguns sintomas de depressão.

Ameniza a sensação de fadiga e esgotamento.

A nutricionista Andrea Marim** aponta que todos esses benefícios são devido à presença de boas quantidades de flavonoides, taninos e saponinas, que têm ação antioxidante e combatem os radicais livres.

“E por ter muita vitamina C, o araçá também auxilia na absorção do ferro, prevenindo anemia. Também é uma ótima fonte de fibras, proporcionando saciedade e auxiliando no emagrecimento”, acrescenta a profissional.

Para que serve a folha do araçá?

A folha também tem propriedades que podem fazer bem ao organismo. Segundo a nutricionista Andreia Soares***, da Iron Saúde Digital, elas podem ser utilizadas no preparo de chás.

Ela diz que o chá das folhas do araçá é bastante utilizado contra inflamações bucais, gastrointestinais, corrimento vaginal e inflamações intestinais como as das úlceras.



Fora da alimentação, outro uso muito conhecido das folhas do fruto é para tingir papel e tecido. E usam a madeira da árvore para a fabricação de alguns tipos de móveis.

Qual a diferença entre araçá e goiaba?

O nutricionista Luís Guilherme explica que o araçá é da mesma família que a jabuticaba e da goiaba. Por isso, há muita gente que costuma confundir as frutas, especialmente com a goiaba.



Mas, apesar das semelhanças, há muitas diferenças, tanto em relação ao tamanho como em relação ao sabor. As goiabas são maiores, têm a coloração mais intensa e, quando maduras, ficam mais macias. Já o araçá são frutas pequenas, com uma consistência mais dura na casca, e com um sabor um pouco mais cítrico, parecido com o gosto de um morango.

Dicas para consumir araçá

Para obter todos os benefícios oferecidos, pode ser consumido puro ou usado para fazer geleias, compotas, sorvetes, bolos, sucos e chás. “O indicado é que se consuma pelo menos uma porção de 100 gramas da fruta por dia, o que equivale a 5 unidades do araçá”, orienta a nutricionista Andreia Soares.



O suco é a forma mais fácil e prática de se consumir a fruta. E é muito simples de preparar.



Receita de suco de araçá



Ingredientes:

2 copos americanos de araçá picado

2 copos americanos de água



Modo de fazer:

Bater os ingredientes no liquidificador

Coar para tirar as sementes

Adoçar a gosto, com açúcar ou adoçante – mas a melhor opção é consumir o suco natural, principalmente se usar a fruta madura e já doce.

Como o suco fica com uma consistência mais grossa, quem preferir pode acrescentar um pouco mais de água e misturar antes de beber.

E é possível colocar essa polpa em saquinhos e guardar no congelador. Assim poderá usá-la futuramente para fazer novos sucos ou geleias, facilitando ainda mais o processo.

Como plantar araçá

Se a ideia é ter a fruta sempre em casa, uma boa opção é fazer mudas de araçá para plantar e cultivar. O araçazeiro é uma árvore de pequeno porte (tem entre três e seis metros de altura) e que funciona bem em diversos ambientes, pois não exige muito espaço nem demanda tantos cuidados.



A dica é plantar em solo fértil, enriquecido com matéria orgânica, e em um local que tenha incidência frequente da luz solar, pois o sol é essencial para que a árvore produza bons frutos. Também é importante irrigar, pois, a umidade é outro fator positivo, mas sem excesso de água.



Assim, com os cuidados corretos, rapidamente o seu pé de araçá irá começar a dar ótimos frutos e toda a família poderá se beneficiar do sabor e das muitas propriedades positivas para a saúde.



Além de consumir a fruta na quantidade correta, vale lembrar que também é importante manter uma dieta equilibrada no dia a dia e praticar atividades físicas regularmente, pois tudo isso ajuda na manutenção da saúde de modo geral e deixa o organismo ainda mais preparado para receber todos os benefícios do araçá.



*Luís Guilherme é nutricionista, formado há dois anos e com experiência em nutrição em consultório há pelo menos quatro anos, promovendo a mudança de hábitos, a autoestima e a saúde. Tem graduação pela Hotec e Unip.

**Andrea Marim é nutricionista clínica e funcional, pós-graduada em nutrição esportiva, realiza atendimento nutricional personalizado para crianças e adultos, voltado para a reeducação alimentar, emagrecimento, melhorando a qualidade de vida.



***Andreia Soares é nutricionista desde 2019, formada pela Faculdade Maurício de Nassau em João Pessoa (PB), foi estagiária do Sesc no “Programa Mesa Brasil” e atualmente trabalha na telemedicina IRON.