Pedra na vesícula: veja sintomas, causas e tratamento

A litíase biliar, também conhecida como pedra na vesícula, é uma doença que pode provocar dores fortes e desconforto. A vesícula é um órgão localizado na região inferior direita do fígado e é responsável pela concentração e lançamento da bile.

A bile é um líquido produzido pelo fígado formado composto de sais biliares, colesterol e várias outras substâncias. O composto é fundamental para a digestão e absorção de gorduras e algumas vitaminas.

O que é pedra na vesícula?

A pedra na vesícula é um problema caracterizado pela formação de pequenas pedras na vesícula biliar. O diagnóstico é realizado por exames de imagem, como o ultrassom.

As pedras podem se alocar na vesícula biliar ou no ducto biliar, bloqueando o fluxo da bile para o intestino.

Qual o perigo dessa obstrução?

Nos casos em que as pedras na vesícula se deslocam e caem no ducto biliar (ou colédoco) - canal que leva a bile até o intestino, podem haver complicações. A obstrução do canal pelas pedras pode causar inflamações, acúmulo de pus e sintomas mais graves ao paciente.

Legenda: As pedras podem se alocar na vesícula ou no canal que leva a bile até o intestino Foto: Shutterstock

Quais os sintomas?

Segundo o médico gastroenterologista e professor da Universidade Federal do Ceará (UFC), José Milton de Castro Lima*, cerca de 80% das pessoas com a doença são assintomáticas.

Quando há manifestação clínica, os principais sintomas são:

Dor intensa no lado direito do abdômen

Náusea

Vômito

Febre

Em casos de obstrução do ducto biliar, “o paciente pode apresentar olhos amarelos (icterícia), febres com calafrios, muita dor. E pode eventualmente evoluir à pancreatite, irritação do pâncreas”, explica Milton. As dores também podem se espalhar para o ombro ou

O que causa pedra na vesícula?

A formação de cálculos ocorre devido à alteração da composição da bile. José Milton explica que, dentro da vesícula, a alta concentração de colesterol, a baixa quantidade de sais biliares e o aumento da produção de mucina levam à formação de cálculo. Quando o órgão não realiza as contrações adequadamente, também há mais chance de litíase biliar.

Há alguns fatores de risco para a doença:

Dietas ricas em gorduras e carboidratos e pobres em fibras

Obesidade

Hipertensão

Uso prolongado de anticoncepcionais

Predisposição genética

O professor aponta ainda que há maior incidência em pessoas acima de 50 anos, mulheres, grávidas e puérperas.

Tratamento para pedra na vesícula

O tratamento da litíase biliar varia conforme a gravidade do quadro. José Milton aponta que, se uma pessoa descobre a pedra na vesícula por um exame de imagem, mas não apresenta nenhum sintoma, o tratamento é conservador.

O paciente é orientado a evitar excessos de carboidratos e gorduras, realizar atividade física e, caso faça uso de anticoncepcional oral, discutir o método com o ginecologista. O caso deve ser acompanhado regularmente por um médico.

Já em casos de pacientes sintomáticos, que descobrem a pedra na vesícula por uma crise (episódio clínico de muitas dores, febre e/ou náuseas), o tratamento consiste em retirar a vesícula por cirurgia.

Legenda: Quando a pedra na vesícula é sintomática, é necessário retirar o órgão Foto: Shutterstock

Como funciona a cirurgia?

A colecistectomia, procedimento cirúrgico de retirada da vesícula, é realizada por videolaparoscopia - técnica pouco invasiva em que a cirurgia é realizada por uma câmera infiltrada pelo abdômen.

É importante ressaltar que a produção da bile é realizada pelo fígado, e não há impacto com a retirada da vesícula. A bile passa a fluir diretamente do fígado para o intestino. Os pacientes, no entanto, devem tomar cuidados com a alimentação após a colecistectomia.

"Claro que a vesícula tem importância, mas quando ela passa a ter manifestação clínica de dor, como tem risco de desencadear um processo mais grave, tem que ser retirada", aponta Milton

Cuidados pós-cirurgia

Durante o pós-operatório, o indivíduo pode sentir dores no ombro, abdômen ou ter a sensação de barriga estufada. É importante discutir com o médico sobre as recomendações de repouso e contraindicações, que variam caso a caso.

Com o tempo, o organismo forma uma 'bolsa' para armazenar a bile no canal entre o fígado e o intestino, praticamente cumprindo o papel da vesícula retirada.

O que pode comer com pedra na vesícula?

É importante que pacientes com pedra na vesícula evitem gorduras e excesso de carboidratos na dieta. É recomendando também incrementar a quantidade de fibras na dieta, com legumes e frutas.

Para pacientes que retiraram a vesícula, as orientações devem ser seguidas com maior rigor nos dois primeiros meses após a cirurgia. Uma alimentação muito gordurosa pode causar diarreia, já que os sais biliares ainda não estão em quantidade normal.

Milton explica que alimentos básicos, como ovo, manteiga e azeite, não devem ser banidos do dia-a-dia, mas é importante equilibrar a alimentação.

*José Milton de Castro Lima é professor titular da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Ceará (UFC), médico pela UFC e doutor em Gastroenterologia pela Universidade Federal de São Paulo.