Levedo de cerveja: veja benefícios, para que serve e contraindicações

Amplamente usado para a fabricação de pães e cerveja, o levedo de cerveja - também chamado de levedura de cerveja - é um tipo de fungo que pode ser usado como suplemento alimentar, mas gera dúvidas em relação à forma de consumo e benefícios.

O jornal Diário do Nordeste conversou com o nutricionista Filipe Brito e elencou abaixo as principais questões.

O que é levedo de cerveja?

Segundo o especialista, o levedo de cerveja é um fermento inativo resultante do processo de fermentação da cevada pela levedura Saccharomyces cerevisae Meyen.

Quais os benefícios e contra indicações?

Filipe Brito explica que a levedura de cerveja é uma ótima fonte natural de vitaminas do complexo B e de proteínas.

O suplemento é indicado, acrescenta ele, na melhora do sistema antioxidante, por ser fonte de glutationa, e na reposição de vitaminas do complexo B para melhoria na produção de energia.

Além disso, serve como suporte ao funcionamento hepático, e na melhoria da microbiota intestinal e estímulo ao sistema imunológico, segundo Brito. "Até agora não foi percebido efeito adverso ou contra-indicação", destaca o nutricionista.

Onde encontrar levedo de cerveja?

O levedo de cerveja é comercializado em farmácias e lojas de produtos naturais. Segundo Filipe Brito, é encontrado principalmente na apresentação em pó ou em cápsulas. "Para quem deseja utilizar, sugiro utilizar preferencialmente a apresentação em cápsulas", disse.

Legenda: O levedo de cerveja é encontrado principalmente na apresentação em pó ou em cápsulas Foto: shutterstock

Perguntas frequentes:

Levedo de cerveja engorda?

Levedo de cerveja não engorda, isso é um mito.

Levedo de cerveja aumenta a imunidade?

O suplemento pode estimular a imunidade.

Levedo de cerveja tem zinco e vitamina B12?

O fungo tem zinco, mas não apresenta B12, vitamina que só é encontrada em alimentos de origem animal.

Para que serve o comprimido de levedo de cerveja?

Tecnicamente, o levedo de cerveja é apresentado em cápsulas e não como comprimido. Embora seja o mesmo produto, Filipe Brito diz que dessa forma a levedura possui um maior controle microbiológico, de concentração das substâncias com efeito benéfico.

Levedura de cerveja faz mal para o fígado?

O levedo de cerveja não faz mal ao fígado, pelo contrário. Devido aos tipos de aminoácidos, vitaminas e minerais presentes no suplemento, ela acaba ajudando no funcionamento do fígado, se tornando uma grande aliada da saúde do órgão.

* Filipe Brito é nutricionista Clínico Funcional, Mestre em Saúde Coletiva e professor da Graduação em Nutrição da Universidade de Fortaleza e da Especialização em Nutrologia Médica - IPEMED.