Alimentos ultraprocessados podem aumentar risco de declínio cognitivo, aponta estudo da USP

Comidas ultraprocessadas como pizza congelada, cachorro-quente, hambúrguer e doce, por exemplo, além de terem baixo valor nutricional, podem aumentar o risco de um declínio cognitivo. A descoberta foi feita por pesquisadores da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (FMUSP). A informação é do O Globo.

De acordo com o estudo, se os alimentos ultraprocessados corresponderem a mais de 20% da ingestão calórica diária, há um aumento considerável do risco de demências. Em uma dieta padrão, por exemplo, de duas mil calorias por dia, esse percentual equivale a 400 calorias de ultraprocessados.

Ainda de acordo com O Globo, com informações da pesquisa publicada na revista científica Jama Neurology, a parte do cérebro responsável por processar informações e tomar decisões é a mais afetada.

O estudo

O estudo da FMUSP acompanhou os hábitos alimentares de 10,7 mil servidores públicos entre 2008 e 2019. Os participantes tinham entre 35 e 74 anos de idade e pouco mais da metade eram mulheres, brancas, com formação superior e idade média de 51 anos.

Os voluntários passaram por testes cognitivos no início e no fim do estudo e compartilharam suas dietas diárias com os pesquisadores, informando o que comiam e bebiam no ano anterior ao estudo.

Os resultados foram apresentados nessa segunda-feira (5), na Conferência Internacional da Associação de Alzheimer, em San Diego, nos Estados Unidos, e mostraram que homens e mulheres que comem mais alimentos ultraprocessados têm uma taxa de 28% mais rápida de declínio cognitivo global e uma taxa de 25% mais rápida de declínio da função executiva em comparação a pessoas que comeram menos ultraprocessados.

Como explicação para o processo, a equipe científica sugeriu que as ocitocinas, que são as proteínas inflamatórias produzidas pelo corpo, estimuladas por ultraprocessados, devem ser as responsáveis pelo aumento da taxa de declínio.

O que são alimentos ultraprocessados?

Geralmente, alimentos ultraprocessados têm maior teor de açúcar, sal e gordura saturada em relação aos alimentos menos processados. Além disso, conforme O Globo, o termo abrange alimentos que contêm ingredientes que uma pessoa não adicionaria ao cozinhar em casa, como produtos químicos, conservantes e corantes.

Esses alimentos aumentam, também, o risco de obesidade, diabetes, câncer e problemas cardiovasculares.