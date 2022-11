Conheça 5 chás que ajudam a tratar problemas intestinais

Incômodos no estômago ou até mesmo problemas mais sérios no intestino sempre são um contratempo. Os remédios para tratar desses problemas existem, claro, mas sempre existe quem prefira optar pelas opções naturais na tentativa de cuidar do corpo de maneira mais saudável.

Os chás são alguns dos mais procurados para ajudar nessa tarefa. Na busca por resolver o problema, as infusões podem ser preparadas rapidamente, com poucos ingredientes e são eficazes tanto para minimizar sintomas ou até mesmo fazer tratamentos mais profundos.

Por conta disso, o Diário do Nordeste selecionou cinco chás importantes para o tratamento de problemas intestinais. Entre eles, estão chás que agem como estimulantes de apetite, analgésico para dores ou no controle de úlceras.

Chá de louro

O chá de louro, por exemplo, é eficaz em diversas questões do trato intestinal. Segundo a nutricionista Tatyane Costa, ouvida pelo Diário do Nordeste ainda em janeiro deste ano, ele é um forte estimulante no apetite de quem o toma.

Além disso, estudos já comprovaram que alguns compostos presentes na folha de louro ajudam a reduzir os tão incômodos gases. Nesse sentido, também auxilia nos casos de má digestão ou flatulências.

Chá de espinheira-santa

Não muito diferente do louro, a espinheira-santa é velha conhecida de quem procura opções mais naturais para tratar dos problemas intestinais. Conhecida e encontrada facilmente no Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, a planta tem ação comprovada contra gastrite e úlcera gástrica.

Conforme especialistas, os benefícios citados são possíveis por conta dos compostos bioativos da planta, que demonstraram em pesquisas científicas potente ação anti-tumoral e antileucêmica em doses muito baixas.

Chá de romã

No caso do chá de romã, doenças específicas podem ter a ajuda dos componentes do fruto. Conhecido pelo auxílio nas inflamações da garganta, por exemplo, ele acaba sendo utilizado como ingrediente especial em compostas e mel.

No trato gastrointestinal, doenças como a retocolite ulcerativa e a doença de Crohn são algumas das principais quando se pensa como a romã pode ajudar.

Chá de capim santo

O capim santo é forte aliado quando o assunto é o tratamento de uma gripe. O que poucos sabem é que ele pode auxiliar em outros problemas de saúde.

Ele é rico em terpenos, flavonoides e compostos fenólicos, importante para fazer o papel de antioxidante. É utilizado para cuidar dos problemas digestivos, nos gases e nas dores abdominais.

Chá da folha de goiabeira

O chá da folha de goiabeira também é lembrando para esse tipo de problema. Ele auxilia no processo de digestão, no funcionamento adequado do intestino e, consequentemente, previne diarreias, inflamações estomacais e dores na região.

Entre os componentes químicos ele possui taninos, vitaminas, sais minerais e óleos essenciais.