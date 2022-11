Quadros graves de diabetes podem evoluir para a necessidade de transplantes; entenda

Tema de campanha de conscientização neste mês de novembro, a diabetes mellitus é um fator de risco para uma série de doenças e pode afetar o funcionamento do pâncreas e dos rins. Em quadros mais severos, a doença pode demandar a necessidade de transplante.

A doença é definida como a incapacidade ou deficiência de produzir o hormônio que metaboliza a glicose no sangue. Ela pode afetar desde a visão ao sistema cardiovascular.

Na semana do Dia Mundial da Diabetes, o Ministério da Saúde divulgou informações para sensibilizar sobre a importância do diagnóstico e tratamento precoces para evitar as formas graves que demandem o transplante, como a Doença Renal Crônica (DRC).

Doença Renal Crônica

Com pelo menos dez milhões de pessoas com doenças renais, o Brasil é o terceiro país com mais transplantes do órgão. Embora uma parte dos casos esteja associada a fatores hereditários, hábitos saudáveis poderiam reduzir a incidência da DRC.

A condição prejudica a função dos rins de filtrar o sangue e auxiliar na eliminação de toxinas do organismo. Ela pode ser causada pela diabetes descontrolada e é tratada com a diálise (peritoneal ou hemodiálise), ou seja, a filtragem artificial das impurezas do organismo.

Mesmo assim, em casos irreversíveis, o transplante de rim é necessário. E o transplante simultâneo de pâncreas e rim também pode ser indicado em casos considerados terminais.

Transplante

Nos casos em que há a recomendação do transplante, o paciente será avaliado por uma equipe especializada e deverá ter o procedimento autorizado pelo Ministério da Saúde, que autorizará a inscrição na lista de espera para o transplante.

Caso seja selecionado como receptor, a equipe médica entrará em contato com o paciente para confirmar a compatibilidade e a cirurgia.

Depois do procedimento, o esperado é uma melhoria na qualidade de vida do transplantado, com uso contínuo de medicamentos imunossupressores para evitar a rejeição do órgão recebido.