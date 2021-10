VÍDEO: Homem tropeça, perde chinela, leva mordida de cachorro e desiste de assalto em Fortaleza

Um assalto no bairro Mondubim, em Fortaleza, foi frustrado após um homem tropeçar, perder a chinela e ser mordido um cachorro. Câmeras de segurança flagraram o momento em que o criminoso desiste da ação e vai embora depois da sequência de acontecimentos.

Na filmagem, que ocorreu nessa terça-feira (5), é possível ver quando o homem chega na garupa de uma motocicleta e desce para praticar o assalto.

Momentos após, ele tropeça e quebra uma das chinelas, mas mesmo assim se aproxima de pessoas que estavam em uma calçada acompanhadas de dois animais.

Um cachorro assusta o homem e o morde, momento em que ele decide pegar de volta a "chinela perdida" e sair do local. A tentativa de assalto ocorreu na tarde de terça, na avenida Prefeito Evandro Ayres de Moura.

Investigação

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o fato está sendo apurado pelo 8º Distrito Policial (DP).

Em nota, a pasta reforçada a necessidade do registro de Boletim de Ocorrência (B.O) e informa que a região é assistida por policiamento ostensivo de equipes do 21º Batalhão da Polícia Militar do Ceará (PMCE).

Segurança ocorre "com apoio de viatura, motocicletas e policiais militares do Comando de Policiamento de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio)".