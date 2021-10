Mulher morre a tiros em fila de lotérica em Barbalha, no Interior do Ceará

Uma mulher de 35 anos foi assassinada em uma agência lotérica, na tarde desta terça-feira (5), em Barbalha, no Interior do Ceará. A vítima foi identificada como Deriane Riberio da Silva. Ainda não se sabe a motivação do crime. O caso é investigado pela Polícia Civil do Estado (PC-CE), por meio da Delegacia Municipal.

Imagens do circuito interno de câmeras de segurança do estabelecimento mostram o momento em que um homem chega e aponta a arma para a mulher.

Ela, que aguardava ser atendida pelo caixa quando foi surpreendida, chega a tentar se esconder atrás de outro cliente, mas o suspeito a tem como único alvo.

Legenda: A vítima tinha 35 anos Foto: Reprodução

Ele dispara contra a vítima e foge em levar nenhum pertence. Deriane morreu no local.

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informa que equipes das Polícias Civil e Militar estão em busca de identificar e localizar o suspeito.

A Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) também compareceu à ocorrência.

Denúncias

A população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As denúncias podem ser feitas para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp.

As denúncias podem ser encaminhadas também para o telefone (88) 3102-1196, da Delegacia Municipal de Barbalha. O sigilo e o anonimato são garantidos.