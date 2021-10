Promotor de vendas é morto a tiros, e criança e avó são baleadas no Bom Jardim, em Fortaleza

Um promotor de vendas foi morto a tiros, e uma criança e a avó do menino foram baleados, na noite desta terça-feira (5), no bairro Bom Jardim, em Fortaleza.

De acordo com a família, as vítimas estavam na calçada de casa quando quatro homens em três motos chegaram na rua efetuando disparos de arma de fogo de forma aleatória.

A criança estava brincando quando foi atingida no braço e com outro tiro de raspão. A avó do menino, que estava costurando do lado de fora da residência, foi alvejada duas vezes nas costas.

Também na ocasião, o promotor de vendas, que era primo da mulher, foi lesionado na nuca e no braço. Logo após o crime, os três foram levados a unidades de saúde por meios próprios, com ajuda de vizinhos.

Socorro às vítimas

Avó e neto foram encaminhados para o Frotinha de Parangaba. O promotor de vendas foi encaminhado para o Hospital Nossa Senhora da Conceição, no bairro Conjunto Ceará, mas faleceu antes de chegar à unidade de saúde.

O estado de saúde da mulher não foi divulgado pelos familiares. A criança foi transferida para o Instituto Dr. José Frota (IJF), no bairro Centro, para retirada da bala que ficou alojada no corpo.

À reportagem, parentes das vítimas relataram que não entendem a motivação da ação criminosa, já que nenhum deles tinha antecedentes criminais.

Buscas

Policiais militares realizaram buscas para identificar e localizar os criminosos, mas até a publicação desta matéria ninguém havia sido preso ou apreendido. O 32º Distrito Policial (DP), unidade plantonista que cobre a área, investigará o caso.

O Diário do Nordeste entrou em contato com a assessoria de imprensa da Polícia Militar, para saber mais informações sobre o crime, e aguarda resposta da instituição.