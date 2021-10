Cúmplice de chacina que deixou quatro mortos em Guaraciaba do Norte é presa

A Polícia Civil do Estado (PC-CE) prendeu uma suspeita de participação na chacina que deixou quatro mortos na madrugada desta segunda-feira (4), em Guaraciaba do Norte, no Interior do Ceará. Segundo o órgão, a mulher, de 27 anos, foi localizada ainda na noite de segunda, no município de Tamboril.

Conforme a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado (SSPDS), a mulher é suspeita de dar apoio ao companheiro, suspeito de ser um dos executores da chacina. As investigações apontam que ela e o namorado participaram do crime e integram a mesma organização criminosa.

De acordo com a PC, ela já responde por furto e organização criminosa, além de ser investigada por atuar em um grupo criminoso como “olheira” do tráfico (tem o papel de avisar aos traficantes sobre a movimentação) na região de Guaraciaba do Norte. Ela também é apontada por participação em homicídios ocorridos no início do mês, na cidade de Monsenhor Tabosa.

No mesmo dia, foram detidos um homem de 31 anos e uma mulher de 21 anos. Conforme os levantamentos policiais, o casal não teve participação nos crimes, mas foi preso por integrar a mesma organização criminosa que as vítimas. Armas de fogo e outros materiais foram apreendidos.

Prisão

Segundo a SSPDS, a suspeita foi capturada por uma equipe da 3ª Companhia do 4º Batalhão do Comando de Policiamento de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio), da Polícia Militar do Ceará (PMCE) de Santa Quitéria.

A mulher foi conduzida ao plantão da Delegacia Municipal de Tamboril, da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE), onde foi autuada pelos crimes de integrar organização criminosa, tráfico de drogas e associação para o tráfico. Carlene encontra-se à disposição da Justiça.

Quem são as vítimas da chacina

Foram vítimas dois homens de 21 anos e duas mulheres, uma de 20 e outra de 28 anos. Segundo a SSPDS, as investigações apontam que as vítimas foram atingidas por disparos de arma de fogo em um estabelecimento comercial, onde os dois mortos supostamente comercializavam entorpecentes.

Ainda conforme as apurações das equipes policiais que estiveram no local, dois suspeitos chegaram e dispararam contra as quatro pessoas. As vítimas tiveram óbito confirmado ainda no local.

A SSPDS informou que equipes da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) estiveram no local e coletaram vestígios que colaborarão com as investigações. As equipes da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE), por meio da Delegacia Regional de Tianguá, da Delegacia Municipal de Guaraciaba do Norte, do Núcleo de Operações do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e da PMCE seguem em busca de capturar os envolvidos no crime.