Sete pessoas ficam feridas após tiroteio em barraca na Praia do Futuro, em Fortaleza

Um grupo de sete pessoas foi atingido durante tiroteio, na noite deste domingo (3), em uma barraca na Praia do Futuro, em Fortaleza. O caso é investigado pelo 15º Distrito Policial (DP) da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE). Não há, contudo, mais detalhes sobre o crime.

Ainda não se sabe, também, o estado de saúde das vítimas. Em nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que as pessoas feridas foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) foram acionadas e realizaram os procedimentos iniciais. Segundo a pasta, as cápsulas encontradas no local foram recolhidas e entregues à Polícia Civil, na sede do 2º Distrito Policial (DP), onde um procedimento foi instaurado para investigar o caso.

Depois, as apurações foram transferidas para o 15º DP.