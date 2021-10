Motorista que atropelou e matou três em Aratuba é preso em flagrante por homicídio qualificado

O motorista que invadiu uma feira em Aratuba, no interior do Ceará e atropelou e matou três pessoas na noite desse sábado (2) foi preso em flagrante e autuado por homicídio qualificado. José Flávio Assis Gomes, de 57 anos, estava alcoolizado, segundo teste do etilômetro.

A qualificação do crime se deu "pela impossibilidade de defesa em concurso formal", segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).

O homem foi conduzido pela Polícia Militar do Ceará (PMCE) à Delegacia Regional de Canindé, município próximo. José Flávio está à disposição da Justiça.

Ele trafegava em alta velocidade quando perdeu o controle e invadiu a área da praça de Aratuba que estava fechada para a realização de um evento. Várias pessoas foram atingidas pelo veículo, que só parou quando colidiu com outros carros estacionados no local.

Vítimas

As três vítimas que morreram tinham 55, 59 e 65 anos de idade. Elas foram socorridas mas não resistiram aos ferimentos e faleceram no hospital.

Conforme a SSPDS, outras pessoas feridas foram encaminhados a uma unidade de saúde, mas sem gravidade. Não há informação, porém, da quantidade de feridos.