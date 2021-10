Polícia Civil prende um dos suspeitos de triplo homicídio em barraca de praia de Cascavel

Suspeito de envolvimento no triplo homicídio que ocorreu no último domingo (26) em uma barraca de praia em Águas Belas, em Cascavel, foi preso no sábado (2). Edilson Bernardino de Miranda Filho, de 33 anos, conhecido como Titela, cumpre prisão preventiva e é acusado de ser um dos executores do crime.

A ação foi realizada por equipes de policiais civis da Delegacia de Cascavel, do Núcleo Operacional do DPJM, da Delegacia de Beberibe e do Batalhão de Divisas da Polícia Militar. A investigação segue com a busca do segundo envolvido no crime, ainda sem paradeiro.

Além da prisão, foi apreendido um veículo no nome do suspeito, utilizado para o crime.

A identificação do envolvido ocorreu após investigações na região e com informantes. O suspeito nega envolvimento no crime, mas foi reconhecido por testemunhas que estavam na barraca de praia no momento da ação.

De acordo com a Delegacia de Cascavel, o crime foi motivado por rivalidade de facções.

Triplo homicídio

Suspeitos dispararam contra três homens que estavam em uma barraca de praia situada em Águas Belas, na faixa litorânea do município. Após o delito, os criminosos fugiram do local.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas para a ocorrência e constataram a morte das vítimas. Já a Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) coletou indícios para subsídio das apurações.