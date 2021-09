Homem é morto e dois são baleados em jogo de futebol na Areninha do Rodolfo Teófilo, em Fortaleza

Um homem foi morto e outros dois foram baleados por disparos de arma de fogo, na noite de sábado (25), na Areninha do bairro Rodolfo Teófilo, em Fortaleza. Nenhum suspeito foi preso.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no local e socorreu as vítimas a uma unidade de saúde da região.

Lá, uma delas não resistiu aos ferimentos. O homem, de 36 anos, tinha antecedentes criminais por porte ilegal de arma de fogo.

A 6ª Delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) dará continuidade às apurações para identificar e capturar os suspeitos de participarem do crime.