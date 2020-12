Jovem é morto a tiros enquanto jogava futebol na Areninha do José Walter

Um jovem, identificado como Geovane de Sousa Petrolina, de 25 anos, foi morto a tiros enquanto jogava futebol, na noite deste sábado (26), na Areninha do Bairro Conjunto Prefeito José Walter, em Fortaleza. Testemunhas informaram que dois homens chegaram ao local e efetuaram os disparos contra o jovem, e, logo após, fugiram.

De acordo com as pessoas que estavam na Areninha, Geovane integrava uma facção criminosa. Outro homem, que também estava no local, foi baleado de raspão, mas passa bem.

Segundo a Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce), Geovane foi alvejado com cinco perfurações: duas na cabeça, uma na coxa, uma na lombar e uma no antebraço esquerdo.

Antecedentes criminais

Conforme a Polícia Militar, a Geovane morava no Residencial Cidade Jardim I, localizado no mesmo bairro. Ele tinha antecedentes criminais por roubo, associação criminosa e desobediência.

O Diário do Nordeste solicitou nota à Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) para apurar informações sobre a motivação do crime e aguarda a resposta da pasta.