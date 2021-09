Três homens são mortos a tiros em barraca de praia em Cascavel

A Polícia Civil do Ceará (PCCE) investiga um triplo homicídio a bala ocorrido em Cascavel, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). O crime ocorreu na tarde deste domingo (26).

Suspeitos dispararam contra três homens que estavam em uma barraca de praia situada em Águas Belas, na faixa litorânea do município. Após o delito, os criminosos fugiram do local.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas para a ocorrência e constataram a morte das vítimas. Já a Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) coletou indícios para subsídio das apurações.

No momento, a Polícia Militar do Ceará (PMCE) realiza diligências na região para capturar os suspeitos de praticarem o crime. O caso é investigado pela Delegacia Metropolitana de Cascavel.