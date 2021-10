Polícia Militar fecha acampamento de criminosos às margens do Rio Ceará

A Polícia Militar (PMCE) fechou, na tarde dessa segunda-feira (4), um acampamento em um mangue às margens do Rio Ceará, em Caucaia, usado por criminosos para o armazenamento de armas, munições e drogas.

O local foi identificado durante um patrulhamento de rotina do Batalhão de Policiamento do Meio Ambiente (BPMA). Uma composição iniciou a ofensiva na Ponte da Barra do Ceará, em Fortaleza, até a Ponte dos Tapebas, na trilha que dá acesso à Pedra Encantada, em Caucaia.

Durante o trajeto, os agentes perceberam que um homem largou um saco e fugiu após perceber a presença da PM. Neste momento, os policiais iniciaram uma perseguição contra o suspeito.

Legenda: Policiais do Batalhão de Meio Ambiente encontraram o acampamento durante patrulhamento de rotina Foto: Divulgação/PMCE

Apreensão

Os PMs ainda percorreram 500 metros no mangue, mas o suspeito não foi localizado. No entanto, o rastro do homem ajudou a polícia a avistar o acampamento, onde havia dois homens que atiraram contra os agentes e também fugiram.

No local, a polícia encontrou uma pistola .40, munições variadas, carregador de metralhadora artesanal (macaquinha), um facão, balanças de precisão, 50g de crack e material usado para embalar cocaína.

Ao fazer o percurso inverso na trilha onde o primeiro homem foi visto, a PM encontrou ainda um revólver calibre 38 com seis munições.

Todo o material foi encaminhado à Delegacia Metropolitana de Caucaia.