Polícia Militar prende dupla suspeita de chacina contra quatro pessoas em Guaraciaba do Norte

Duas pessoas suspeitas de envolvimento na chacina que deixou quatro vítimas em Guaraciaba do Norte foram presas na manhã desa segunda-feira (4), poucas horas após o crime. Os detidos são um homem e uma mulher de 31 e 21 anos. A Polícia Civil apura a motivação dos homicídios.

Conforme a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), dois homens e duas mulheres foram mortos a tiros de arma de fogo no sítio Bananeiras, que fica na Zona Rural do município.

Não há informações oficiais sobre a identidade das vítimas e dos criminosos, assim como outros detalhes sobre como os assassinatos foram executados.

A Pasta, no entanto, informou que apreendeu com a dupla duas armas de fogo, sendo um revólver calibre 38 e uma pistola calibre 380, 17 munições calibre 380, duas motocicletas roubadas e entorpecentes.

As capturas e apreensões foram realizadas pela Polícia Militar (PMCE). Também com apoio da corporação, policiais civis da Delegacia Regional de Tianguá e da Delegacia Municipal de Guaraciaba do Norte seguem em diligências "buscando identificar e prender mais dois envolvidos na ocorrência", disse a SSPDS em nota.

Equipes da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) também estiveram no local, onde coletaram vestígios que colaborarão com as investigações.