Polícia Civil investiga suspeita de fraudes em licitações e contratos públicos em 6 cidades

A Polícia Civil deflagrou uma operação na manhã desta quarta-feira (6) para investigar suspeita de fraude em licitações e na execução de contratos públicos. Até agora, três pessoas foram presas.

De acordo com a Polícia, a investigação envolve empresas que prestam serviços e locações para várias prefeituras no Ceará, especialmente em Nova Russas, no oeste do Estado, e em Tamboril, no Sertão de Crateús.

Porém, os mandados de busca e apreensão, bem como quatro mandados de prisão preventiva, estão sendo executados em Fortaleza, Maracanaú, Massapê e Sobral, além de Nova Russas e Tamboril.

Nomeada de “Operação Clavus”, a ação é coordenada pela Delegacia de Combate à Corrupção (Decor) e conta com o reforço de 50 policiais.

