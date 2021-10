Camilo nomeia 247 novos oficiais para a Polícia Militar do Ceará

O governador Camilo Santana (PT) anunciou, nesta terça-feira (5), em transmissão ao vivo pelas redes sociais, a nomeação de 247 oficiais aprovados em concurso público para compor os quadros da Polícia Militar do Ceará. A assinatura da nomeação foi feita durante a live.

Com o reforço dos novos oficiais, o Estado vai investir R$ 35 milhões a mais por ano. A data da cerimônia de posse ainda não foi divulgada, mas deve ser “em breve”.

“Eu desafio um governo no Brasil, hoje, que tem investido mais em segurança pública como o Ceará tem feito. Não só em equipamento e estrutura, mas, também nas pessoas, que para mim o mais importante é termos o reconhecimento”, disse o governador, destacando as leis de promoção e ascensão funcional dos agentes de segurança do Ceará.

Balanço

Desde o início da primeira gestão de Camilo, em 2015, o Estado convocou em torno de 11 mil profissionais aprovados em concurso para a área da Segurança Pública, considerando policiais militares, civis e penais, bombeiros militares e profissionais da Perícia Forense e do Sistema Socioeducativo.