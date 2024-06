Policiais recuperam bicicleta furtada após negociarem item em aplicativo de vendas, em Cascavel

Agentes da Polícia Civil do Ceará (PC-CE) conseguiram recuperar uma bicicleta furtada após negociarem o item em um aplicativo de compra e venda, enganando as anunciantes, suspeitas de envolvimento no crime. As duas mulheres, de 28 e 30 anos, foram presas em flagrante nessa segunda-feira (10), em Cascavel, na Região Metropolitana de Fortaleza.

De acordo com informações da corporação, a bicicleta teria sido anunciada na plataforma poucas horas após o furto ter sido registrado em um Boletim de Ocorrência (BO), ainda na manhã de segunda.

Através do anúncio, os policiais conseguiram conversar com as acusadas, fingindo ter interesse em adquirir o item. A equipe, então, fechou negócio e marcou um encontro com a dupla para receber o produto.

Ao chegarem no local combinado, as suspeitas foram autuadas em flagrante pelo crime de receptação e colocadas à disposição da Justiça. Já a bicicleta furtada foi recuperada e devolvida ao proprietário.