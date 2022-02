Polícia cumpre mandado de prisão contra suspeito de matar dono de site no Pirambu

O aprofundamento das investigações da Polícia Civil do Ceará (PCCE) sobre o assassinato do dono de um site de notícias do Pirambu, Givanildo Oliveira, ocorrido há 9 dias, levou ao cumprimento de uma mandado de prisão contra um suspeito de participar do crime, nesta quarta-feira (16).

Thiago de Sousa Barros, de 20 anos, já estava preso desde a última sexta-feira (11), quando foi flagrado na posse de droga por uma equipe da Polícia Militar do Ceará (PMCE), também no Pirambu. Ele foi capturado com 43 trouxinhas de maconha e uma quantia em dinheiro estrangeiro - de valor não divulgado.

SSPDS Em nota De lá para cá, a 8ª Delegacia do DHPP (Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa) levantou informações acerca da sua participação na execução da vítima de 46 anos, que foi flagrada por câmeras de segurança. Após representação junto ao Poder Judiciário, o mandado de prisão foi deferido e cumprido hoje. A Polícia Civil segue com investigações em andamento objetivando identificar as participações de outras pessoas no crime."

De acordo com a PCCE, a prisão em flagrante de Thiago Barros por tráfico de drogas também já havia sido convertida em prisão preventiva, pela Justiça Estadual. A companheira de Thiago, identificada como Gerlandia Sabino Vieira, 20, também foi autuada em flagrante por tráfico de drogas, na ocorrência.

Vídeo mostra a execução de Givanildo Oliveira. Assista:

Homicídio pode ter relação com publicação do site

Givanildo Oliveira foi assassinado a tiros na Rua Nossa Senhora das Graças, no bairro Pirambu, na noite de 7 de fevereiro, uma hora depois de publicar uma matéria no site Pirambu News sobre a prisão de um suspeito de cometer um duplo homicídio. O curto intervalo de tempo entre a notícia e a execução de Givanildo levantou a suspeita de que essa seria a motivação do crime.

Legenda: O homicídio ocorreu na rua Nossa Senhora das Graças Foto: Rafaela Duarte

Francisco Airton Vieira Araújo foi preso logo após o duplo homicídio ocorrido no Pirambu. Outros dois suspeitos, identificados como Alessandro Lima Andrade, o 'Gaspar', e um homem conhecido apenas como 'Skidum' - que teria ordenado as mortes - são procurados pela Polícia.

As vítimas do duplo homicídio foram identificadas como Lucas Woldem Santos Aragão e Rylner Miranda Sousa. Eles foram mortos a tiros e tiveram os corpos abandonados em um carrinho de transportar geladeira.

O suspeito preso negou envolvimento no crime. A defesa chegou a pedir que o ele fosse solto com a aplicação de medidas cautelares. Mas o juiz decidiu decretar a prisão preventiva, devido a gravidade do tipo penal e para preservar a ordem pública. A Polícia suspeita que 'Skidum' esteja no Rio de Janeiro, de onde estaria comandando o tráfico de drogas e armas no Pirambu.

Suspeito de cometer duplo homicídio em 2020

A SSPDS divulgou ainda que Thiago de Sousa Barros também é suspeito de cometer um duplo homicídio na Vila do Mar, em Fortaleza, em 17 de julho de 2020, que teve dois homens como vítimas - um bacharel em Direito de 26 anos e outro homem, de 28 anos.

Conforme testemunhas do crime, dois carros pararam no calçadão da Vila do Mar, os ocupantes desceram e atiraram contra uma das vítimas. Durante a ação, um segundo homem que passava pelo calçadão com a esposa também foi atingido pelos disparos. Os dois homens morreram. Enquanto a mulher não ficou ferida. Os criminosos fugiram em seguida.